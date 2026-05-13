Andre Rizal Hanafi
Kamis, 14 Mei 2026 | 02.26 WIB

Cristiano Ronaldo Jr Bersinar di Level Junior, Portugal U-16 Kembali Beri Kesempatan

Critiano Ronaldo bersama anaknya, Cristiano Ronaldo Jr. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi perbincangan di Portugal. Namun kali ini bukan sang ayah yang mencuri perhatian, melainkan putranya, Cristiano Ronaldo Jr., yang kembali mendapat panggilan memperkuat Timnas Portugal U-16.

Federasi Sepak Bola Portugal resmi memasukkan Ronaldo Jr. dalam daftar 22 pemain yang akan tampil di ajang UEFA Development Tournament pada 19 hingga 24 Mei 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Braganca, wilayah utara Portugal yang berbatasan dengan Spanyol.

Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa perkembangan Ronaldo Jr. terus dipantau serius tim pelatih Portugal kelompok usia. Di usianya yang masih 15 tahun, dia perlahan mulai membangun identitas sendiri di dunia sepak bola, meski bayang-bayang nama besar Cristiano Ronaldo selalu melekat.

Ronaldo Jr. saat ini menimba ilmu di akademi Al-Nassr, klub Arab Saudi yang juga diperkuat sang ayah. Sebelum di Timur Tengah, dia sempat mengikuti perjalanan karir CR7 dengan bermain di akademi Juventus dan Manchester United.

Dikutip dari Marca.com banyak pengamat melihat beberapa kemiripan gaya bermain antara Ronaldo Jr. dan ayahnya. Dia dikenal memiliki fisik kuat, kecepatan, serta naluri mencetak gol yang cukup tajam untuk pemain seusianya.

Meski begitu, publik Portugal mulai menilai bahwa Ronaldo Jr. punya potensi berkembang dengan karakter permainannya sendiri. Di level tim nasional junior, Ronaldo Jr. juga mulai menunjukkan kontribusi nyata.

Dia telah mencatat enam penampilan bersama Portugal U-16 dan menyumbang satu gol. Dia juga ikut membawa Portugal meraih gelar di Algarve International Tournament dan Confederations Cup kelompok usia muda.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi saat ia membela Portugal U-15 dalam turnamen di Kroasia. Kala itu Ronaldo Jr. mencetak dua gol di partai final dan membantu Portugal keluar sebagai juara.

Pada UEFA Development Tournament, Portugal dijadwalkan menghadapi Yunani, Italia, dan Republik Ceko. Turnamen tersebut kerap menjadi ajang lahirnya talenta-talenta muda terbaik Eropa sebelum naik ke level yang lebih tinggi.

