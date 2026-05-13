Blunder Fatal Bikin Cristiano Ronaldo Batal Meraih Gelar Pertama Liga Pro Saudi Bersama Al Nassr

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo hampir meraih gelar liga pertama bersama Al Nassr. Namun, drama luar biasa di menit-menit terakhir membuat pesta juara yang sudah di depan mata berubah menjadi mimpi buruk.

Melansir Sports Illustrated, musim ini menjadi kesempatan terbaik Ronaldo untuk mengakhiri penantian juara bersama Al Nassr. Sayangnya, hasil imbang dramatis melawan Al Hilal membuat pesta harus ditunda lagi.

Ronaldo menjalani laga yang cukup tenang. Selama berada di lapangan, dia hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dan satu peluang yang berhasil diciptakan.

Meski gagal menang, Al Nassr masih memimpin klasemen dengan 83 poin. Namun Al Hilal kini hanya terpaut lima angka dan masih memiliki satu pertandingan tunda.

Persaingan gelar masih belum benar-benar selesai. Al Nassr tetap punya peluang besar menjadi juara, tetapi setelah drama malam itu, tekanan jelas akan terasa jauh lebih berat.

Al Nassr harus puas bermain imbang melawan rival sekota mereka, Al Hilal, setelah kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-98 dalam derby Riyadh di Al-Awwal Park. Sebelum pertandingan dimulai, situasinya cukup sederhana. Kemenangan akan memastikan gelar Liga Pro Saudi untuk tim asuhan Jorge Jesus.

Namun menghadapi Al Hilal jelas bukan tugas mudah. Apalagi rival mereka itu sebelumnya menang cukup meyakinkan 3-1 pada pertemuan Januari.

Meski begitu, Al Nassr tampil cukup solid di depan pendukung sendiri yang memenuhi stadion dengan warna kuning dan putih. Mereka bahkan sempat selamat lebih dulu ketika gol Karim Benzema pada menit ke-18 dianulir karena offside.