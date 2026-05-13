Southampton Lolos ke Final Championship, Pelatih Middlesbrough Kecewa Timnya Jadi Korban Spionase

JawaPos.com - Laga semifinal leg kedua Championship antara Middlesbrough dan Southampton diwarnai kontroversi serius di luar pertandingan. Manajer Middlesbrough Kim Hellberg melontarkan kritik tajam terhadap Southampton terkait dugaan praktik spionase yang mencoreng integritas kompetisi.

Kasus itu mencuat setelah seorang staf Southampton diduga mencoba merekam sesi latihan Middlesbrough pada pekan lalu. Tindakan tersebut berujung pada dakwaan pelanggaran regulasi oleh English Football League (EFL) terhadap klub asal pantai selatan Inggris itu.

Meskipun demikian, Southampton tetap berhasil melangkah ke final usai menaklukkan Middlesbrough dengan skor 2-1 lewat gol Shea Charles di babak perpanjangan waktu pada Rabu (13/5). Kemenangan itu memastikan Southampton tampil di Wembley Stadium menghadapi Hull City dalam laga penentu promosi ke Premier League.

Usai pertandingan, Hellberg mengungkapkan kekecewaan mendalam dan menyebut praktik yang dilakukan pihak lawan bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegangnya selama berkarir sebagai pelatih.

”Saya telah bekerja selama 15 tahun sebagai pelatih demi mencapai Premier League. Itu adalah impian saya,” ujar Hellberg dikutip dari ESPN.

Hellberg menambahkan, meskipun timnya memiliki keterbatasan dibandingkan klub-klub dengan sumber daya lebih besar, Middlesbrough selalu mengandalkan kekuatan taktik untuk bersaing secara adil.

”Jika kami tidak menangkap orang yang mereka kirim untuk memata-matai latihan kami, mungkin orang akan menganggap kemenangan mereka murni karena taktik. Tapi saya akan pulang dengan perasaan gagal,” lanjut Kim Hellberg.

Hellberg juga menyoroti tindakan staf Southampton yang disebutnya sengaja menyamar dan berusaha menghindari deteksi.