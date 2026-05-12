Trent Alexander-Arnold Berpeluang Kembali ke Liga Inggris

JawaPos.com - Rumor mengejutkan datang dari Spanyol terkait masa depan Trent Alexander-Arnold. Bek kanan asal Inggris itu disebut berpeluang kembali ke Premier League hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan Real Madrid.

Melansir Anfield Index, laporan yang beredar menyebut Manchester City mulai memantau situasi Alexander-Arnold di Santiago Bernabeu. Pep Guardiola dikabarkan tertarik dengan kualitas kreativitas sang pemain dan siap bergerak jika situasinya di Madrid semakin tidak menentu.

Kabar tersebut langsung memancing perhatian besar karena Alexander-Arnold selama ini identik dengan Liverpool. Membayangkan dirinya bermain untuk Manchester City tentu menjadi skenario yang sulit diterima banyak fans The Reds.

Baca Juga:Roberto De Zerbi Akui Tottenham Hotspur Pantas Menang Usai Ditahan Imbang Leeds United

Mulai Kehilangan Tempat di Real Madrid? Alexander-Arnold baru saja memulai petualangan barunya di Spanyol setelah meninggalkan Liverpool ketika kontraknya habis musim panas lalu. Namun, situasinya di Madrid disebut belum sepenuhnya nyaman.

Kembalinya Dani Carvajal dari cedera membuat persaingan di posisi bek kanan semakin ketat. Dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Real Oviedo akhir pekan lalu, Carvajal bahkan dipercaya menjadi starter sekaligus kapten tim.

Sementara itu, Alexander-Arnold hanya duduk di bangku cadangan. Media Spanyol juga mulai memberikan kritik terhadap performanya.

Penampilannya saat melawan Osasuna disebut “jauh dari yang terbaik” dan dianggap belum mampu memberikan dampak besar bagi tim.

Meski Xabi Alonso meminta publik bersabar terhadap pemain barunya, tekanan di Real Madrid memang selalu datang lebih cepat dibanding klub lain.