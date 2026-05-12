Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.57 WIB

Trent Alexander-Arnold Berpeluang Kembali ke Liga Inggris

Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold. (Thomas Coex/AFP) - Image

Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold. (Thomas Coex/AFP)

JawaPos.com - Rumor mengejutkan datang dari Spanyol terkait masa depan Trent Alexander-Arnold. Bek kanan asal Inggris itu disebut berpeluang kembali ke Premier League hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan Real Madrid.

Melansir Anfield Index, laporan yang beredar menyebut Manchester City mulai memantau situasi Alexander-Arnold di Santiago Bernabeu. Pep Guardiola dikabarkan tertarik dengan kualitas kreativitas sang pemain dan siap bergerak jika situasinya di Madrid semakin tidak menentu.

Kabar tersebut langsung memancing perhatian besar karena Alexander-Arnold selama ini identik dengan Liverpool. Membayangkan dirinya bermain untuk Manchester City tentu menjadi skenario yang sulit diterima banyak fans The Reds.

Mulai Kehilangan Tempat di Real Madrid?

Alexander-Arnold baru saja memulai petualangan barunya di Spanyol setelah meninggalkan Liverpool ketika kontraknya habis musim panas lalu. Namun, situasinya di Madrid disebut belum sepenuhnya nyaman.

Kembalinya Dani Carvajal dari cedera membuat persaingan di posisi bek kanan semakin ketat. Dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Real Oviedo akhir pekan lalu, Carvajal bahkan dipercaya menjadi starter sekaligus kapten tim.

Sementara itu, Alexander-Arnold hanya duduk di bangku cadangan. Media Spanyol juga mulai memberikan kritik terhadap performanya.

Penampilannya saat melawan Osasuna disebut “jauh dari yang terbaik” dan dianggap belum mampu memberikan dampak besar bagi tim.

Meski Xabi Alonso meminta publik bersabar terhadap pemain barunya, tekanan di Real Madrid memang selalu datang lebih cepat dibanding klub lain.

Guardiola Disebut Mengagumi Trent

Di tengah situasi tersebut, Manchester City dikabarkan terus mengawasi perkembangan sang pemain.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Lupakan Rivalitas! Jebolan Asli La Masia Ini Tak Tutup Pintu untuk Latih Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Lupakan Rivalitas! Jebolan Asli La Masia Ini Tak Tutup Pintu untuk Latih Real Madrid

Selasa, 12 Mei 2026 | 19.15 WIB

Juara La Liga Setelah Kalahkan Real Madrid, Hansi Flick: Saya Tidak Akan Melupakan Momen Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Juara La Liga Setelah Kalahkan Real Madrid, Hansi Flick: Saya Tidak Akan Melupakan Momen Ini

Selasa, 12 Mei 2026 | 16.11 WIB

Arbeloa Beri Penjelasan Kenapa Mbappe dan Huijsen Tidak Bermain di El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Arbeloa Beri Penjelasan Kenapa Mbappe dan Huijsen Tidak Bermain di El Clasico

Selasa, 12 Mei 2026 | 14.22 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore