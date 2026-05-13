Pep Guardiola Sebut Satu-Satunya Cara Terhindar dari Kontroversi VAR Adalah Kemenangan Telak

JawaPos.com - Pep Guardiola kembali melontarkan kritik terhadap VAR, tetapi kali ini ia juga menegaskan bahwa Manchester City tidak boleh menjadikan keputusan wasit sebagai alasan.

Menurut manajer asal Spanyol tersebut, satu-satunya cara agar tim terhindar dari drama dan kontroversi VAR adalah tampil jauh lebih baik dibanding lawan hingga hasil pertandingan tidak lagi bisa diperdebatkan.

Komentar Guardiola muncul setelah kontroversi dalam kemenangan Arsenal atas West Ham kembali memicu perdebatan besar di Premier League.

Dalam laga tersebut, West Ham gagal mendapatkan gol penyeimbang di menit-menit akhir setelah VAR melakukan peninjauan panjang terkait insiden di kotak penalti Arsenal. Keputusan itu berdampak besar, bukan hanya dalam perebutan gelar, tetapi juga persaingan papan bawah.

Melansir Irish Examiner, Guardiola sendiri mengaku Manchester City juga pernah beberapa kali merasa dirugikan oleh keputusan wasit maupun VAR, termasuk dalam dua final Piala FA terakhir.

“Kami kalah di dua final Piala FA karena wasit tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya, bahkan VAR sekalipun.”

Meski begitu, Guardiola menolak terus-menerus menyalahkan perangkat pertandingan. Ia justru meminta timnya melihat ke dalam diri sendiri.

Baca Juga:Liga Premier Jelaskan Keputusan VAR Kontroversial di Laga Tottenham vs Leeds

“Ketika hal ini terjadi, itu karena kita harus berbuat lebih baik, bukan karena wasit atau VAR.”