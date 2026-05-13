Pep Guardiola Soal Kontroversi VAR Arsenal: Saya Tidak Pernah Percaya VAR!

JawaPos.com - Persaingan gelar Liga Premier semakin panas, tetapi Pep Guardiola memilih tetap fokus pada Manchester City meski kembali muncul kontroversi VAR yang melibatkan Arsenal.

Melansir Sky Sports, manajer City itu bahkan secara terang-terangan mengaku dirinya sudah lama tidak mempercayai VAR maupun keputusan wasit. Pernyataan tersebut muncul setelah kemenangan tipis Arsenal atas West Ham memunculkan perdebatan besar.

Arsenal kini unggul lima poin dari City setelah menang 1-0 pada Minggu lalu. Dalam laga tersebut, West Ham sebenarnya sempat mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, tetapi dianulir setelah tinjauan VAR terkait pelanggaran terhadap David Raya.

Hasil itu membuat tekanan semakin besar bagi City yang akan menghadapi Crystal Palace. Namun Guardiola menegaskan bahwa dirinya tidak ingin timnya terlalu memikirkan faktor di luar kendali mereka.

"Yang penting adalah besok, lalu kita lihat apa yang terjadi ketika kita sampai ke pertandingan berikutnya. Saya selalu belajar bahwa ketika Anda kehilangan fokus, Anda berada dalam situasi berbahaya."

"Hanya kita yang bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dan melakukannya dengan lebih baik. Itu sepenuhnya berada dalam kendali kita."

Kritik Wasit dan VAR Meski begitu, Guardiola tetap menyelipkan kritik tajam terhadap kualitas kepemimpinan wasit dan VAR di Inggris. Ia bahkan menyinggung pengalaman pahit City di final Piala FA.

"Kami kalah di dua final Piala FA karena wasit tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Bahkan VAR. Ketika ini terjadi, itu karena kami harus berbuat lebih baik. Bukan wasitnya. Saya tidak pernah mempercayai apa pun [pada VAR] sejak saya datang ke sini sejak lama."