Casemiro Berbagi Kisah Sulitnya Membimbing Kobbie Mainoo di Era Media Sosial

JawaPos.com - Performa Manchester United mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sejak Michael Carrick mengambil alih kursi pelatih sementara pada Januari lalu.

Di balik perubahan itu, duet lini tengah Casemiro dan Kobbie Mainoo jadi salah satu faktor penting yang membuat permainan Setan Merah kembali stabil.

United bahkan sudah memastikan tiket Liga Champions dan masih punya peluang finis di posisi ketiga klasemen. Di tengah momentum positif tersebut, Casemiro ternyata juga menjalankan peran lain di luar lapangan: menjadi mentor bagi Mainoo.

Melansir Mirror, gelandang asal Brasil itu mengaku membimbing pemain muda di era sekarang jauh lebih sulit dibanding generasi sebelumnya. Menurutnya, media sosial membuat banyak pemain muda cepat merasa puas dengan pujian yang mereka terima.

Dalam obrolannya bersama Rio Ferdinand di podcast milik legenda Manchester United tersebut, Casemiro menjelaskan bagaimana ia mencoba menjaga mentalitas Mainoo agar tetap berkembang.

Ketika Ferdinand mengatakan bahwa pemain muda saat ini sulit ditegur dengan keras, Casemiro menjawab: "Saya mencoba, saya mencoba, tetapi telepon, media sosial sangat sulit karena semua orang melihat di telepon, ah, kamu bermain bagus."

"Kamu berpikir, 'ah, kamu bermain bagus. Ya, ini hebat, ini hebat.'"

Meski begitu, Casemiro tetap melihat potensi luar biasa dalam diri Mainoo. Ia menilai gelandang muda Inggris itu punya kualitas untuk menjadi wajah masa depan klub, asalkan terus menjaga etos kerja dan tidak cepat puas.