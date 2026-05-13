Casemiro Sebut Gareth Bale Pemain Paling Komplet di Real Madrid, Cristiano Ronaldo Tetap Nomor Satu

Casemiro dipastikan hengkang dari Manchester United. (Dok. Casemiro)
JawaPos.com - Nama Casemiro kembali menjadi sorotan setelah wawancara panjangnya bersama legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Dalam obrolan tersebut, gelandang asal Brasil itu membahas banyak momen selama membela Real Madrid, termasuk soal pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya.
Menariknya, Casemiro justru menyebut Gareth Bale sebagai pemain paling lengkap di skuad Real Madrid era kejayaan Los Blancos.
Meski begitu, ia tetap menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik yang pernah ia lihat.
Pernyataan itu langsung memancing perhatian pecinta sepak bola. Sebab selama ini, Cristiano dan Lionel Messi selalu menjadi dua nama yang paling dominan dalam perdebatan pemain terbaik dunia.
Menurut Casemiro, Bale memiliki kemampuan yang sangat lengkap sebagai pesepak bola modern. Pemain asal Wales itu dinilai mampu melakukan hampir semua hal di lapangan.
“Cristiano memang berbeda level. Tapi kalau bicara pemain paling komplet, saya memilih Bale,” ujar Casemiro dikutip dari marca.com.
Ia menjelaskan, Bale bukan hanya berbahaya saat menyerang, tetapi juga kuat dalam duel fisik dan mau membantu pertahanan. Kecepatan serta kemampuan duel udara Bale juga menjadi nilai tambah yang membuatnya sulit dihentikan lawan.
Casemiro menilai kontribusi Bale sering kali kurang mendapat perhatian karena sorotan lebih banyak tertuju kepada Cristiano Ronaldo.
Padahal dalam banyak pertandingan penting, Bale juga punya peran besar membawa Real Madrid meraih gelar.
