Paul Scholes Sebut Pemain yang Bisa Isi Posisi Bek Kanan Arsenal Setelah Ben White Cedera

Mikel Arteta menjelaskan keputusan tak biasa memasukkan Martin Zubimendi usai Ben White cedera saat Arsenal menghadapi West Ham United. (Instagram/@martin_zubimendi)
JawaPos.com - Arsenal sedang menghadapi situasi rumit di sektor bek kanan menjelang akhir musim. Cedera yang menimpa Ben White membuat Mikel Arteta kembali harus memutar otak mencari solusi darurat di tengah jadwal penting yang masih menanti.
Di tengah kondisi tersebut, legenda Manchester United, Paul Scholes, justru melihat Declan Rice sebagai sosok yang bisa menjadi jawaban sementara untuk posisi itu.
Masalah bermula ketika Arsenal kehilangan Jurrien Timber sejak pertengahan Maret. Ben White yang baru kembali dimainkan saat menghadapi West Ham United akhir pekan lalu ternyata juga harus ditarik keluar akibat cedera lutut.
Situasi itu memaksa Arteta melakukan perubahan cepat. Martin Zubimendi masuk dari bangku cadangan, sementara Rice digeser dari lini tengah ke posisi bek kanan.
Meski Arsenal tetap mampu menjaga clean sheet dan mengamankan kemenangan penting dalam persaingan gelar, perubahan posisi Rice membuat permainan mereka sedikit goyah dalam fase transisi. West Ham sempat mendapatkan momentum setelah perubahan tersebut.
Arteta kemudian melakukan penyesuaian lagi dengan memasukkan Cristhian Mosquera di babak pertama untuk mengisi sektor kanan pertahanan, sementara Rice kembali ke posisi aslinya di lini tengah.
Namun, performa Rice sebagai bek kanan ternyata cukup menarik perhatian. Gelandang timnas Inggris itu sebelumnya juga pernah bermain penuh selama 90 menit di posisi serupa saat melawan Brighton pada Desember lalu dan tampil cukup solid.
Karena kondisi White masih meragukan dan belum ada kepastian kapan Timber bisa kembali bermain, Arsenal kemungkinan memang harus memakai solusi alternatif hingga akhir musim, termasuk menjelang final Liga Champions.
Dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes membahas kemungkinan tersebut bersama Nicky Butt. Mereka mengenang bagaimana Roy Keane dulu beberapa kali dimainkan di posisi bertahan demi kebutuhan tim.
