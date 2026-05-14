Waduh! PSG Kehilangan Enam Pemain karena Cedera Jelang Kontra Arsenal di Final Liga Champions

Pelatih Luis Enrique sebut Paris Saint-Germain tim terbaik. (@PSG_inside/X)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain menghadapi situasi yang cukup mengkhawatirkan menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Klub asal Prancis itu dipastikan kehilangan enam pemain karena cedera saat bersiap menghadapi laga penentuan gelar Ligue 1 kontra Lens.
Skuad asuhan Luis Enrique sebenarnya hanya membutuhkan hasil aman untuk memastikan gelar juara Ligue 1 musim ini. Bahkan jika PSG kalah dalam dua pertandingan terakhir dan Lens menyapu bersih poin, selisih gol yang sangat besar membuat posisi mereka tetap nyaris mustahil dikejar.
Meski begitu, fokus utama PSG saat ini tampaknya bukan lagi soal liga domestik, melainkan bagaimana menjaga kondisi skuad tetap fit menjelang final Liga Champions di Budapest melawan Arsenal. Dan situasi cedera mulai menjadi masalah serius.
Melansir Football London, dalam daftar skuad resmi PSG untuk menghadapi Lens, sejumlah pemain inti dipastikan absen. Tiga nama penting di lini belakang, yakni Willian Pacho, Nuno Mendes, dan Achraf Hakimi, tidak masuk dalam skuad.
Selain itu, gelandang muda Warren Zaire-Emery juga dipastikan absen. PSG juga masih kehilangan kiper Lucas Chevalier yang mengalami cedera paha, sementara Kang-in Lee absen akibat masalah pergelangan kaki.
Total, ada enam pemain yang tidak tersedia untuk Luis Enrique jelang periode paling penting musim ini.
Absennya beberapa pemain utama membuat Enrique mulai memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda. Beberapa nama akademi seperti David Boly, Dimitri Lucea, Thomas Cordier, dan Bilal Laurendon ikut dibawa masuk ke skuad utama.
Keputusan itu menunjukkan PSG mulai berhati-hati dalam mengelola kondisi fisik pemain mereka menjelang final Liga Champions.
Luis Enrique sendiri tampak cukup tenang menghadapi situasi ini. Ia bahkan memberi sinyal bahwa fokus PSG kini sudah mulai diarahkan sepenuhnya ke final melawan Arsenal.
