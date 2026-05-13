Punya Gaya Main Berbeda, Begini Nasib Trent Alexander-Arnold Jika Jose Mourinho Datang ke Real Madrid

JawaPos.com - Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid mulai memunculkan banyak spekulasi, termasuk soal masa depan Trent Alexander-Arnold di Santiago Bernabeu.

Pelatih asal Portugal itu disebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Xabi Alonso musim panas ini setelah musim Real Madrid kembali berakhir tanpa trofi.

Situasi ruang ganti yang disebut penuh konflik juga membuat manajemen klub mulai mencari sosok yang dianggap mampu mengembalikan disiplin dan stabilitas.

Nama Mourinho pun muncul sebagai pilihan utama. Apalagi, ia dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan Florentino Perez terkait proyek besar yang akan dilakukan di Madrid.

Melansir Give Me Sport, dengan reputasinya sebagai pelatih yang sangat menuntut disiplin dan keseimbangan taktik, banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana nasib Trent jika Mourinho benar-benar datang.

Pasalnya, gaya bermain bek kanan asal Inggris itu dikenal sangat ofensif dan berbeda dengan tipikal full-back favorit Mourinho di masa lalu.

Namun menariknya, laporan terbaru menyebut Trent justru belum masuk daftar pemain yang akan disingkirkan dalam proyek perombakan skuad tersebut.

Hal itu tak lepas dari pandangan Mourinho sendiri terhadap mantan pemain Liverpool tersebut. Jauh sebelum rumor kepindahan ke Madrid muncul, Mourinho ternyata pernah memberikan pujian besar kepada Trent saat masih bersinar bersama Liverpool era Jurgen Klopp.