Gaji Lionel Messi Tertinggi di MLS 2026, Son Heung-min dan De Paul Menyusul

JawaPos.com - Lionel Messi kembali didapuk sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Major League Soccer (MLS) untuk tiga tahun berturut-turut. Penyerang Inter Miami itu bahkan mengalami kenaikan signifikan dalam total pendapatan yang dijaminkan pada musim ini.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Asosiasi Pemain MLS (MLSPA), Messi menerima total kompensasi terjamin sebesar 28,33 juta dolar AS (sekitar Rp 495 miliar) pada musim ini. Angka tersebut meningkat cukup jauh dibandingkan musim 2025 yang berada di kisaran 20,45 juta dolar AS (sekitar Rp 357 miliar). Seperti tahun-tahun sebelumnya, nilai ini hanya mencerminkan pendapatan dari aktivitas bermain, belum termasuk pemasukan komersial lainnya.

Pada Oktober 2025, Messi juga telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Inter Miami yang akan membuatnya bertahan hingga musim 2028. Pemilik klub Jorge Mas dalam wawancaranya dengan Bloomberg pada Maret mengungkapkan bahwa total pendapatan Messi secara keseluruhan bisa mencapai 70 hingga 80 juta dolar AS (sekitar Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 trilun) per tahun. Selain itu, pemain asal Argentina tersebut juga diproyeksikan akan memiliki saham di klub setelah pensiun nanti.

Di bawah Messi, penyerang LAFC Son Heung-min menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi dengan kompensasi sebesar 11,15 juta dolar AS (sekitar Rp 195 miliar). Posisi ketiga diisi oleh rekan setim Messi di Inter Miami, Rodrigo De Paul, dengan 9,6 juta dolar AS (sekitar Rp 167 miliar).

Sementara itu, penyerang San Diego, Hirving “Chucky” Lozano, berada di peringkat keempat dengan 9,33 juta dolar AS (sekitar Rp 163 miliar), meski belum tampil sama sekali musim ini. Gelandang Atlanta United, Miguel Almiron, melengkapi peringkat lima besar dengan total 7,87 juta dolar AS (sekitar Rp 137 miliar).

Secara tim, Inter Miami juga tampil dominan dalam hal total pengeluaran gaji pemain. Klub berjuluk The Herons itu mencatat total kompensasi terjamin sebesar 54,57 juta dolar AS (sekitar Rp 954 miliar), meningkat 7,7 juta dolar AS (sekitar Rp 134 miliar) dibandingkan rekor yang mereka buat pada periode yang sama tahun lalu.

Dilansir dari ESPN, jumlah itu bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebagian besar klub MLS lainnya. LAFC berada di posisi kedua dengan total 32,65 juta dolar AS (sekitar Rp 571 miliar), diikuti Atlanta United dengan 27,88 juta dolar AS (sekitar Rp 487 miliar). LA Galaxy dan Vancouver Whitecaps masing-masing mencatat pengeluaran sebesar 26,43 juta dolar AS (sekitar Rp 462 miliar) dan 24,56 juta dolar AS (sekitar Rp 429 miliar).

Di sisi lain, Philadelphia Union yang merupakan pemegang Supporters’ Shield justru menjadi tim dengan pengeluaran terendah di liga, yakni 11,70 juta dolar AS (sekitar Rp 204 miliar). Secara keseluruhan, rata-rata kompensasi terjamin untuk seluruh pemain MLS kini berada di angka 688.816 dolar AS (sekitar Rp 12 miliar), naik 6,1 persen dibandingkan musim semi 2025.