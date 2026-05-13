Andre Rizal Hanafi
Rabu, 13 Mei 2026 | 18.45 WIB

Messi Beli Properti Mewah di Barcelona Senilai Rp200 Miliar, Siap Disulap Jadi Bisnis Baru

Lionel Messi (Instagram @leomessi)

JawaPos.com - Lionel Messi dikutip dari marca.com kembali menunjukkan keseriusannya dalam dunia bisnis. Bintang Inter Miami itu dikabarkan resmi membeli sebuah properti besar di kawasan elite Turó Park, Barcelona, dengan nilai mencapai 11,5 juta euro atau sekitar Rp200 miliar.

Properti yang dibeli Messi merupakan bekas kompleks Galeri Via Wagner, sebuah bangunan ikonik yang sudah lama tidak beroperasi. 

Gedung tersebut diketahui terbengkalai sejak 1993 akibat persoalan kepemilikan yang tidak kunjung selesai di antara para pemilik sebelumnya.

Kini, melalui perusahaan investasinya bernama Edificio Rostower, Messi mengambil alih aset tersebut dan menyiapkan proyek renovasi besar-besaran. 

Nantinya, bangunan seluas sekitar 4.000 meter persegi itu akan difungsikan sebagai properti sewa premium di salah satu kawasan paling strategis di Barcelona.

Langkah Messi ini langsung menarik perhatian banyak pihak, terutama dari sektor bisnis dan finansial. 

Sejumlah perusahaan besar disebut mulai melirik lokasi tersebut untuk dijadikan kantor maupun pusat operasional baru setelah renovasi selesai dilakukan.

Kawasan Turó Park sendiri dikenal sebagai salah satu area paling eksklusif di Barcelona. Lokasinya yang berada di pusat kota dengan akses bisnis yang lengkap membuat nilai properti di kawasan tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Investasi terbaru ini sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan Messi dengan Barcelona masih sangat kuat. 

