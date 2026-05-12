Antara
Selasa, 12 Mei 2026 | 15.54 WIB

Daftar Sementara Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026: Messi Dipanggil, Tak Ada Nama Dybala

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (Instagram @leomessi).

 

JawaPos.com–Timnas Argentina resmi mengumumkan daftar sementara 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Lionel Messi tetap masuk dalam skuad pilihan pelatih Lionel Scaloni, sementara tidak ada nama Paulo Dybala dalam daftar tersebut

Dilansir dari Antara, daftar sementara tersebut dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) melalui situs resmi mereka pada Senin (11/5). Kehadiran Messi menjadi perhatian utama publik sepak bola dunia.

Kapten Inter Miami itu belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026. Pemanggilannya memperkuat indikasi bahwa dia akan menjalani turnamen keenam sekaligus kemungkinan terakhir dalam karirnya.

Di usia 38 tahun, Messi masih menjadi sosok sentral di tim nasional Argentina. Namun, Lionel Scaloni disebut mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Albiceleste tidak terlalu bergantung kepada mantan bintang Barcelona tersebut.

Argentina juga tetap diperkuat sejumlah pemain utama seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, hingga Nico Paz.

Di sisi lain, tidak masuknya nama Paulo Dybala menjadi sorotan besar. Penyerang AS Roma itu tidak lagi dipanggil sejak 2024 dan kini disebut mulai tersingkir dari proyek jangka panjang Scaloni bersama tim nasional.

Selain Messi, skuad sementara Argentina juga diwarnai sejumlah nama muda dan pemain debutan. Winger Benfica Gianluca Prestianni dan pemain Chelsea Alejandro Garnacho termasuk di antaranya.

Prestianni menjadi perhatian karena baru saja mendapat hukuman larangan bermain enam pertandingan dari UEFA akibat tindakan rasialnya terhadap Vinicius Junior dalam laga Liga Champions melawan Real Madrid.

FIFA bahkan memperluas hukuman tersebut secara global sehingga pemain berusia 20 tahun itu dipastikan absen pada dua laga awal fase grup Piala Dunia bila nantinya masuk skuad final.

