Messi, Ochoa, dan Bintang Dunia Lain Ramaikan Iklan Unik Menjelang World Cup 2026

Pemain timnas Argentina Lionel Messi tampil dalam iklan komersial bersama pemain dunia lainnya. (@InterMiamiCF/X)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Kali ini, bukan karena aksinya bersama Inter Miami CF ataupun timnas Argentina, melainkan lewat penampilan dalam iklan komersial yang turut menghadirkan kiper senior Meksiko Guillermo Ochoa.
Menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah kampanye iklan terbaru dari Michelob Ultra mendadak viral di media sosial. Iklan tersebut menghadirkan sejumlah bintang sepak bola dunia dalam konsep pertandingan santai tiga lawan tiga yang berlangsung di lobi hotel mewah.
Messi tampil dalam satu tim bersama Lautaro Martinez dan Nico Paz. Di sisi lain, kubu lawan diperkuat Christian Pulisic, Sergino Dest, serta Antonee Robinson. Sementara Memo Ochoa mendapat peran sebagai penjaga gawang.
Baca Juga:Rumor Transfer Super League! Syahrul Lasinari Merapat ke Persebaya Surabaya, Pernah Dilatih Bernardo Tavares dan Punya Pengalaman
Konsep iklan tersebut dibuat ringan dan menghibur. Para pemain terlihat memainkan sepak bola dalam suasana santai, lengkap dengan hadiah berupa ember minuman untuk tim pemenang.
Meski hanya iklan komersial, atmosfer kompetitif tetap terasa dan membuat video tersebut menarik perhatian banyak penggemar. Namun dari semua nama besar yang tampil, duet Messi dan Ochoa menjadi bagian yang paling ramai dibicarakan. Banyak fans menilai pertemuan keduanya terasa spesial karena mereka merupakan sosok penting dalam sejarah Piala Dunia modern.
Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dengan berbagai pencapaian bersama Argentina, termasuk keberhasilannya membawa Albiceleste juara dunia pada 2022. Sementara Ochoa memiliki reputasi sebagai kiper yang kerap tampil impresif di turnamen besar bersama timnas Meksiko.
Baca Juga:Hansi Flick Tanggapi Aksi Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina: Dia Sudah Cukup Dewasa!
Momen keduanya berada dalam satu iklan pun langsung memancing reaksi di media sosial. Sebagian penggemar mengaku terkejut melihat Messi dan Ochoa tampil bersama di luar pertandingan resmi.
Tidak sedikit pula yang kembali mengingat duel klasik Argentina melawan Meksiko di beberapa edisi Piala Dunia. Selain menghadirkan nostalgia, iklan tersebut juga dianggap berhasil membangun antusiasme menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran pemain-pemain lintas negara membuat nuansa global sepak bola terasa semakin kuat.
Bagi Messi, tampil dalam iklan internasional bukan hal baru. Popularitasnya sebagai ikon sepak bola dunia membuatnya sering menjadi wajah berbagai kampanye besar.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam