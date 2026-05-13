Messi, Ochoa, dan Bintang Dunia Lain Ramaikan Iklan Unik Menjelang World Cup 2026

JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Kali ini, bukan karena aksinya bersama Inter Miami CF ataupun timnas Argentina, melainkan lewat penampilan dalam iklan komersial yang turut menghadirkan kiper senior Meksiko Guillermo Ochoa.

Menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah kampanye iklan terbaru dari Michelob Ultra mendadak viral di media sosial. Iklan tersebut menghadirkan sejumlah bintang sepak bola dunia dalam konsep pertandingan santai tiga lawan tiga yang berlangsung di lobi hotel mewah.

Messi tampil dalam satu tim bersama Lautaro Martinez dan Nico Paz. Di sisi lain, kubu lawan diperkuat Christian Pulisic, Sergino Dest, serta Antonee Robinson. Sementara Memo Ochoa mendapat peran sebagai penjaga gawang.

Konsep iklan tersebut dibuat ringan dan menghibur. Para pemain terlihat memainkan sepak bola dalam suasana santai, lengkap dengan hadiah berupa ember minuman untuk tim pemenang.

Meski hanya iklan komersial, atmosfer kompetitif tetap terasa dan membuat video tersebut menarik perhatian banyak penggemar. Namun dari semua nama besar yang tampil, duet Messi dan Ochoa menjadi bagian yang paling ramai dibicarakan. Banyak fans menilai pertemuan keduanya terasa spesial karena mereka merupakan sosok penting dalam sejarah Piala Dunia modern.

Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dengan berbagai pencapaian bersama Argentina, termasuk keberhasilannya membawa Albiceleste juara dunia pada 2022. Sementara Ochoa memiliki reputasi sebagai kiper yang kerap tampil impresif di turnamen besar bersama timnas Meksiko.

Momen keduanya berada dalam satu iklan pun langsung memancing reaksi di media sosial. Sebagian penggemar mengaku terkejut melihat Messi dan Ochoa tampil bersama di luar pertandingan resmi.

Tidak sedikit pula yang kembali mengingat duel klasik Argentina melawan Meksiko di beberapa edisi Piala Dunia. Selain menghadirkan nostalgia, iklan tersebut juga dianggap berhasil membangun antusiasme menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran pemain-pemain lintas negara membuat nuansa global sepak bola terasa semakin kuat.