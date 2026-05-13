Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 14 Mei 2026 | 03.57 WIB

Messi, Ochoa, dan Bintang Dunia Lain Ramaikan Iklan Unik Menjelang World Cup 2026

Pemain timnas Argentina Lionel Messi tampil dalam iklan komersial bersama pemain dunia lainnya. (@InterMiamiCF/X) - Image

Pemain timnas Argentina Lionel Messi tampil dalam iklan komersial bersama pemain dunia lainnya. (@InterMiamiCF/X)

JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Kali ini, bukan karena aksinya bersama Inter Miami CF ataupun timnas Argentina, melainkan lewat penampilan dalam iklan komersial yang turut menghadirkan kiper senior Meksiko Guillermo Ochoa.

Menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah kampanye iklan terbaru dari Michelob Ultra mendadak viral di media sosial. Iklan tersebut menghadirkan sejumlah bintang sepak bola dunia dalam konsep pertandingan santai tiga lawan tiga yang berlangsung di lobi hotel mewah.

Messi tampil dalam satu tim bersama Lautaro Martinez dan Nico Paz. Di sisi lain, kubu lawan diperkuat Christian Pulisic, Sergino Dest, serta Antonee Robinson. Sementara Memo Ochoa mendapat peran sebagai penjaga gawang.

Konsep iklan tersebut dibuat ringan dan menghibur. Para pemain terlihat memainkan sepak bola dalam suasana santai, lengkap dengan hadiah berupa ember minuman untuk tim pemenang.

Meski hanya iklan komersial, atmosfer kompetitif tetap terasa dan membuat video tersebut menarik perhatian banyak penggemar. Namun dari semua nama besar yang tampil, duet Messi dan Ochoa menjadi bagian yang paling ramai dibicarakan. Banyak fans menilai pertemuan keduanya terasa spesial karena mereka merupakan sosok penting dalam sejarah Piala Dunia modern.

Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dengan berbagai pencapaian bersama Argentina, termasuk keberhasilannya membawa Albiceleste juara dunia pada 2022. Sementara Ochoa memiliki reputasi sebagai kiper yang kerap tampil impresif di turnamen besar bersama timnas Meksiko.

Momen keduanya berada dalam satu iklan pun langsung memancing reaksi di media sosial. Sebagian penggemar mengaku terkejut melihat Messi dan Ochoa tampil bersama di luar pertandingan resmi.

Tidak sedikit pula yang kembali mengingat duel klasik Argentina melawan Meksiko di beberapa edisi Piala Dunia. Selain menghadirkan nostalgia, iklan tersebut juga dianggap berhasil membangun antusiasme menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran pemain-pemain lintas negara membuat nuansa global sepak bola terasa semakin kuat.

Bagi Messi, tampil dalam iklan internasional bukan hal baru. Popularitasnya sebagai ikon sepak bola dunia membuatnya sering menjadi wajah berbagai kampanye besar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Swedia Umumkan Skuad untuk Piala Dunia 2026, Gyokeres dan Isak Siap Meledak! - Image
Sepak Bola Dunia

Swedia Umumkan Skuad untuk Piala Dunia 2026, Gyokeres dan Isak Siap Meledak!

Kamis, 14 Mei 2026 | 02.34 WIB

Tekanan Besar Jelang Piala Dunia 2026, Mbappe Akui Timnas Prancis Tak Bisa Selalu Ciptakan Keajaiban - Image
Piala Dunia 2026

Tekanan Besar Jelang Piala Dunia 2026, Mbappe Akui Timnas Prancis Tak Bisa Selalu Ciptakan Keajaiban

Rabu, 13 Mei 2026 | 19.12 WIB

Fred Rutten Tinggalkan Timnas Curacao Jelang Piala Dunia 2026, Dick Advocaat Dikabarkan Kembali Pimpin Tim - Image
Piala Dunia 2026

Fred Rutten Tinggalkan Timnas Curacao Jelang Piala Dunia 2026, Dick Advocaat Dikabarkan Kembali Pimpin Tim

Selasa, 12 Mei 2026 | 21.17 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore