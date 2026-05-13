Prediksi Final Liga Champions 2026: Arsenal Punya Celah Besar untuk Tumbangkan PSG

JawaPos.com - Final Liga Champions 2025/2026 dipastikan menghadirkan duel menarik antara Arsenal dan Paris Saint-Germain. Pertemuan dua tim dengan karakter permainan berbeda ini diprediksi berlangsung ketat, terutama karena masing-masing memiliki keunggulan yang cukup mencolok.

PSG datang ke final dengan status sebagai salah satu tim paling produktif di Eropa musim ini. Permainan menyerang yang cepat, agresif, dan penuh kreativitas membuat klub asal Prancis itu mampu menghancurkan banyak lawan sepanjang perjalanan menuju partai puncak.

Kombinasi lini depan mereka terlihat sangat cair dengan kemampuan transisi yang sulit dihentikan.

Namun, di balik dominasi permainan PSG, ada satu area yang dinilai masih menyimpan celah besar, yakni pertahanan bola mati.

Situasi inilah yang bisa menjadi pintu masuk bagi Arsenal untuk meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub.

Tim asuhan Mikel Arteta dikenal sebagai salah satu tim dengan skema bola mati paling efektif di Eropa musim ini.

Baca Juga:Rio Ferdinand Yakin Arsenal Juara Liga Champions Meski PSG Lebih Unggul

Arsenal tidak hanya mengandalkan sepak pojok atau tendangan bebas untuk mencetak gol, tetapi juga mampu menciptakan tekanan psikologis kepada lawan lewat duel udara dan pergerakan tanpa bola.

Kehadiran pemain-pemain dengan postur kuat seperti Declan Rice, William Saliba, hingga Viktor Gyokeres membuat Arsenal punya ancaman besar saat memasuki area kotak penalti lawan.