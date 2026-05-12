Luis Enrique Sebut Laga Kontra Bayern Munchen Lebih dari Sekadar Permainan

Pelatih PSG, Luis Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com - Luis Enrique memberikan pandangan menarik usai Paris Saint-Germain menyingkirkan Bayern Munchen dari Liga Champions. Alih-alih hanya membahas taktik atau performa timnya, pelatih PSG itu justru menyoroti momen sportivitas yang menurutnya jauh lebih penting daripada hasil pertandingan itu sendiri.
Setelah laga berakhir dan Bayern harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari kompetisi, Enrique melihat sebuah momen yang sangat berkesan: Dayot Upamecano dan Ousmane Dembélé saling berpelukan.
Melansir Bavarian Football, bagi Enrique, pemandangan itu menunjukkan bahwa sepak bola seharusnya lebih dari sekadar menang atau kalah.
“Setelah kami bermain di Munich melawan tim hebat, saya melihat foto bagus Upamecano dan Ousmane Dembélé bersama, berpelukan setelah pertandingan.”
Ia menilai momen tersebut memberi pesan penting, terutama bagi generasi muda yang menjadikan sepak bola sebagai panutan.
“Ini penting karena menunjukkan bahwa, dalam sepak bola, tidak ada pecundang sejati.”
Menurut Enrique, kekalahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, baik di lapangan maupun di luar sepak bola.
“Kekalahan adalah bagian normal dari kehidupan, dan penting untuk tahu bagaimana cara kalah.”
“Anda memberikan semua yang Anda miliki, 100%, dan kemudian Anda harus menerima hasilnya setelahnya.”
