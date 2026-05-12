Wasit Final Liga Champions Diumumkan, Arsenal Diuntungkan?

JawaPos.com–UEFA resmi menunjuk Daniel Siebert sebagai wasit final Liga Champions musim ini antara Arsenal dan Paris Saint-Germain. Melansir ESPN, penunjukan wasit asal Jerman itu langsung memunculkan banyak diskusi, terutama karena rekam jejaknya musim ini cukup dekat dengan Arsenal.

Laga final pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest, menjadi final kompetisi antarklub UEFA pertama dalam karir Siebert. Menariknya, ini juga akan menjadi pertandingan Arsenal ketiga secara beruntun yang dipimpin wasit berusia 42 tahun tersebut di Liga Champions musim ini.

Sebelumnya, Siebert memimpin kemenangan Arsenal 1-0 atas Sporting Lisbon di leg pertama perempat final, lalu kembali memimpin saat The Gunners mengalahkan Atletico Madrid pada leg kedua semifinal.

Fakta itu langsung membuat sebagian fans bertanya-tanya: apakah Arsenal sedikit diuntungkan dengan penunjukan ini?

Rekor Siebert Bersama Arsenal dan PSG Dari dua laga Arsenal yang dipimpin Siebert musim ini, tim asuhan Mikel Arteta selalu menang dan tidak kebobolan. Sementara itu, PSG hanya sekali dipimpin Siebert musim ini, yakni saat bermain imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao di fase liga.

Meski begitu, tidak ada statistik yang benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada salah satu tim. Dalam sembilan pertandingan Liga Champions yang dipimpinnya musim ini, Siebert hanya memberikan satu penalti dan dua kartu merah. Statistik itu menggambarkan gaya memimpin pertandingan yang relatif tenang dan tidak terlalu mudah meniup peluit untuk keputusan besar.

Bagi Arsenal, itu bisa menjadi kabar baik karena mereka dikenal agresif dalam duel dan pressing tinggi. Sementara PSG juga punya keuntungan karena pertandingan kemungkinan akan lebih mengalir dan minim interupsi.

UEFA Tetap Percaya Meski Tak Dipilih FIFA Penunjukan Siebert juga cukup menarik karena FIFA sebelumnya tidak memasukkannya ke daftar wasit untuk Piala Dunia 2026. Padahal, dia sempat tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar dan memimpin dua pertandingan fase grup, termasuk Ghana melawan Uruguay.