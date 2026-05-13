Prediksi Manchester City vs Crystal Palace: Main 4 Kali dalam 10 Hari, Fisik The Citizens Harus Tahan Banting

JawaPos.com – Manchester City memasuki periode akhir dalam persaingan gelar juara Premier League musim ini dengan Arsenal. Diawali dengan menjamu Crystal Palace di Stadion Etihad dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB).

The Citizens –sebutan City– lalu tandang ke AFC Bournemouth (20/5) dan kandang kontra Aston Villa di pekan pemungkas (24/5).

Di sela itu, City memainkan final Piala FA kontra Chelsea di Stadion Wembley, London, pada Sabtu (16/5) malam. Bermain empat kali dalam rentang waktu hanya sepuluh hari tak pelak menuntut Bernardo Silva dkk punya fisik tahan banting. Apalagi, tactician City Pep Guardiola bukan pelatih yang suka merotasi the winning team.

’’Aku tahu ini tidak mudah bagi para pemain kami. Aku yakin saat ini mereka sudah siap,’’ kata Pep seperti dilansir dari Manchester Evening News.

”Kita lihat saja hasilnya besok (dini hari nanti, Red). Baru setelah itu kami akan mengambil keputusan,’’ sambung Sang Filsuf –julukan Pep– tentang kans rotasi starting XI.

Dalam siniar The Rest is Football, pandit sekaligus mantan penyerang Newcastle United dan timnas Inggris, Alan Shearer, menyebutkan peran krusial para pemain pelapis bagi tim yang punya kepentingan gelar. Selain City yang disibukkan final Piala FA, Palace juga terbagi fokusnya dengan final Liga Konferensi Europa kontra Rayo Vallecano (28/5).

’’Mereka (City dan Palace) berhak menurunkan tim apa pun yang mereka inginkan. Bahkan dengan (seluruh) pemain pelapis,’’ tutur Shearer.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Crystal Palace MANCHESTER CITY (4-2-3-1):

25-Donnarumma (g); 27-Nunes, 15-Guehi, 6-Ake, 33-O’Reilly; 20-Bernardo (c), 14-Nico Gonzalez; 42-Semenyo, 10-Cherki, 11-Doku; 9-Haaland

Pelatih: Pep Guardiola