Granit Xhaka Puji Kontribusi Mikel Arteta dalam Karier Sepakbolanya

JawaPos.com - Granit Xhaka kembali menunjukkan rasa hormat besarnya kepada Mikel Arteta. Mantan gelandang Arsenal itu mengakui bahwa kariernya mungkin tidak akan berada di titik sekarang tanpa peran penting sang pelatih asal Spanyol.
Xhaka, yang kini menjadi kapten Sunderland, mengatakan dirinya masih memiliki hubungan emosional kuat dengan Arsenal dan berharap mantan klubnya itu akhirnya bisa mengakhiri penantian panjang meraih gelar Liga Premier.
Melansir Daily Cannon, menurut Xhaka, Arsenal layak menjadi juara setelah performa konsisten yang mereka tunjukkan sepanjang musim.
“Mikel adalah orang yang sangat istimewa bagi saya,” kata Xhaka.
“Tanpa dia, saya rasa saya tidak akan berada di sini, di tempat kita duduk hari ini. Saya mulai belajar sepak bola dengan cara yang berbeda karena dia.”
Xhaka juga menjelaskan bagaimana Arteta mengubah cara pandangnya terhadap permainan.
“Dia mempersiapkanmu dengan sangat baik sehingga ketika kamu masuk ke lapangan, kamu benar-benar bisa memejamkan mata dan kamu tahu di mana lawan berada dan kamu tahu di mana rekan satu timmu berada.”
“Saya tentu saja mendukung Arsenal, tetapi juga para pemain yang pantas mendapatkannya sepanjang musim. Saya pikir kita bisa sangat terbuka: Arsenal pantas memenangkan gelar.”
Pernyataan tersebut terasa spesial mengingat perjalanan Xhaka di Arsenal sempat berada di titik terburuk pada tahun 2019.
Saat masih dilatih Unai Emery, Xhaka pernah terlibat insiden panas dengan fans Arsenal setelah ditarik keluar dalam pertandingan di Emirates Stadium. Saat itu ia melepas jersey dan ban kaptennya sambil meninggalkan lapangan dalam situasi penuh emosi.
Banyak pihak mengira kariernya di Arsenal sudah selesai. Namun situasi berubah total ketika Arteta datang menggantikan Emery.
Alih-alih melepas Xhaka, Arteta justru mempertahankannya dan perlahan membangun kembali kepercayaan diri sang gelandang hingga kembali menjadi salah satu pemain penting Arsenal.
