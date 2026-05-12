Hasil Imbang Lawan Leeds Jaga Tottenham Hotspur Bertahan di Zona Aman usai West Ham Tumbang dari Arsenal

JawaPos.com - Tottenham Hotspur FC masih berada dalam posisi aman dari ancaman degradasi meski hanya meraih hasil imbang saat menghadapi Leeds United FC.

Dilansir dari laman The Telegraph pada Selasa (12/5), Tambahan satu poin membuat Spurs tetap menjaga jarak dari zona merah klasemen Liga Inggris. Situasi tersebut semakin menguntungkan setelah rival terdekat mereka, West Ham United FC, kalah dari Arsenal FC.

Hasil imbang kontra Leeds sempat memunculkan kecemasan di kubu Tottenham karena mereka gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Spurs bahkan harus menerima gol penyeimbang dari titik penalti yang membuat tekanan semakin meningkat pada akhir pertandingan. Meski demikian, satu poin tetap dianggap penting dalam menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.

Kekalahan West Ham dari Arsenal turut membantu posisi Tottenham dalam persaingan menghindari degradasi. Klub asal London timur itu gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil jarak poin dengan Spurs. Kondisi tersebut membuat Tottenham masih memegang keunggulan tipis dalam perebutan posisi aman klasemen.

Pada laga melawan Leeds, Tottenham juga nyaris menelan hasil lebih buruk setelah tim tamu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di masa tambahan waktu.

Penampilan penjaga gawang Spurs menjadi faktor penting yang membantu tim menghindari kekalahan. Hasil itu membuat Tottenham tetap memegang kendali atas nasib mereka sendiri hingga akhir musim.

Pelatih Roberto De Zerbi disebut terus berupaya membangkitkan kepercayaan diri skuad Tottenham di tengah tekanan besar. Kehadiran kembali pemain penting seperti James Maddison setelah cedera panjang juga dinilai dapat meningkatkan semangat tim. Spurs kini membutuhkan konsistensi untuk memastikan bertahan di Liga Inggris musim depan.