Fabrizio Romano Sebut Arsenal bakal Tawarkan Perpanjangan Kontrak Mikel Arteta

JawaPos.com - Arsenal tampaknya semakin yakin dengan proyek jangka panjang bersama Mikel Arteta. Klub asal London Utara itu dikabarkan siap membuka kembali pembicaraan kontrak dengan sang manajer begitu musim berakhir.

Melansir Daily Cannon, menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal memang sudah melakukan pendekatan awal kepada Arteta sejak Maret lalu. Namun saat itu, kedua pihak sepakat menunda negosiasi agar fokus penuh pada perburuan trofi Liga Premier dan Liga Champions.

Kini, setelah musim mendekati akhir, pembicaraan tersebut disebut akan segera dilanjutkan.

Arsenal disebut melihat Arteta sebagai sosok sentral dalam proyek masa depan klub. Karena itu, manajemen ingin memastikan sang pelatih tetap menjadi pemimpin utama dalam perkembangan tim beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, Arteta juga dikabarkan masih sangat nyaman dengan proyek yang sedang dibangun di Emirates Stadium.

Romano menyebut pelatih asal Spanyol itu “sangat menyukai” arah perkembangan Arsenal dan menantikan pembicaraan kontrak baru tersebut. Meski begitu, fokus utamanya saat ini tetap menyelesaikan musim sebaik mungkin.

Menariknya, laporan itu juga menegaskan bahwa keputusan Arsenal untuk memperpanjang kontrak Arteta tidak bergantung penuh pada hasil akhir musim ini.

Artinya, sekalipun Arsenal gagal menutup musim dengan trofi, manajemen klub tetap puas dengan progres yang sudah dicapai di bawah kepemimpinan Arteta.

Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan sikap Arsenal dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Mei 2022, Arteta pernah mendapat kontrak baru meski Arsenal saat itu belum memastikan tiket Liga Champions. Ia kemudian kembali menandatangani perpanjangan kontrak pada September 2024, bahkan ketika musim baru masih berjalan di tahap awal.

Situasi kali ini sedikit berbeda karena Arteta memilih menunggu hingga akhir musim sebelum memberikan komitmen resmi. Namun dari berbagai laporan yang beredar, hubungan antara kedua pihak terlihat tetap sangat positif.