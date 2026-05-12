Gary Neville Soal Juara Liga Champions: PSG Lebih Unggul Tapi Arsenal Punya Sesuatu untuk Menang!

JawaPos.com - Gary Neville percaya Paris Saint-Germain masih lebih unggul dibanding Arsenal jelang final Liga Champions. Namun, legenda Manchester United itu juga merasa tim asuhan Mikel Arteta memiliki momentum yang bisa membawa mereka menuju musim paling bersejarah dalam dua dekade terakhir.

Menurut Neville, Arsenal saat ini sedang berada dalam kondisi mental yang sangat kuat setelah rangkaian hasil penting dalam beberapa pekan terakhir.

The Gunners baru saja melewati laga sulit melawan West Ham dan terus menjaga posisi mereka di puncak klasemen Liga Premier. Sebelumnya, mereka juga sukses menyingkirkan Atletico Madrid di Liga Champions.

Kombinasi hasil itu membuat Neville merasa Arsenal sedang dipenuhi rasa percaya diri.

Neville: Arsenal Sedang Punya Momentum Besar Melansir Football London, dalam podcast-nya, Neville menjelaskan bahwa kemenangan sulit justru bisa memberikan dampak psikologis yang lebih besar dibanding kemenangan mudah.

“Arsenal memiliki momentum yang luar biasa sekarang. Mereka mengalahkan Atletico Madrid, menyaksikan Man City kehilangan poin di Everton dan kemudian menang di West Ham dengan cara itu.”

“Memenangkan pertandingan dengan cara seperti itu jauh lebih istimewa daripada memenangkan pertandingan dengan skor 3-0.”

“Anda tentu ingin memenangkan pertandingan dengan mudah, tetapi hasil seperti itu membangun kepercayaan diri, ketahanan, dan momentum.”