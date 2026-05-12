Alisson Santos Kecewa Berat Napoli Tumbang dari Bologna di Kandang Sendiri

JawaPos.com - Alisson Santos merasa kecewa setelah Napoli kalah dari Bologna di Liga Italia pekan ke-36. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Stadio Diego Armando Maradona, Selasa (12/5).

Di babak pertama, Bologna langsung tancap gas. Dua gol berhasil diciptakan Federico Bernardeschi dan Riccardo Orsolini. Sementara Napoli memperkecil kedudukan dengan gol dari Giovanni Di Lorenzo menit ke-45+2.

Memasuki babak kedua, Alisson Santos mampu menyamakan kedudukan saat laga baru berjalan tiga menit. Setelah menerima umpan dari Rasmus Højlund, dia berhasil melepaskan tendangan dan menjadi gol menit ke-48.

Saat laga akan berakhir imbang, Bologna malah sukses mencetak gol. Tendangan Jonathan Rowe di menit ke-90+1 memastikan kemenangan tim tamu.

Sebagai salah satu pencetak gol, Alisson Santos merasa hasil kekalahan tidak pantas diraih Napoli. Meskipun demikian, pemain asal Brasil tersebut menegaskan timnya akan kembali lebih kuat.

"Saya sangat sedih dengan hasilnya. Kita perlu bekerja keras minggu ini untuk memberikan respons di pertandingan selanjutnya," kata Alisson Santos kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Selasa (12/5).

Sanjung Conte Di sisi lain, Alisson juga ditanya tentang peran Antonio Conte sebagai pelatih. Pemain 23 tahun tersebut mengatakan bahwa sang pelatih banyak membantu perkembangannya dan berharap bisa bertahan bersama Napoli.

"Dia selalu membantu saya sejak saya berada di Napoli. Saya banyak belajar darinya. Dia banyak membantu saya untuk berkembang. Saya banyak berevolusi. Saya bahagia di sini dan berharap untuk terus bertahan," pungkas pemain pinjaman dari Sporting CP tersebut.