M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 19.31 WIB

Ditumbangkan Bologna, Antonio Conte Yakin Napoli Tidak Pantas Kalah!

Pelatih Napoli Antonio Conte. (Instagram.com/napoli)&nbsp;

JawaPos.com - Antonio Conte mengaku frustrasi setelah Napoli kalah dramatis 3-2 dari Bologna dalam laga penting perebutan tiket Liga Champions.

Hasil tersebut membuat posisi Napoli di empat besar Serie A belum aman, meski sebelumnya mereka hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

Napoli sempat tertinggal dua gol lebih dulu lewat Federico Bernardeschi dan Riccardo Orsolini. Namun mereka berhasil bangkit melalui gol Giovanni Di Lorenzo dan Alisson Santos.

Sayangnya, harapan membawa pulang poin hancur di menit-menit akhir setelah Jonathan Rowe mencetak gol kemenangan Bologna lewat tendangan voli akrobatik.

Meski kecewa dengan hasil akhir, Conte merasa timnya sebenarnya tidak layak kalah.

Conte Soroti Masalah Awal Pertandingan

Melansir Football Italia, pelatih Napoli itu mengakui timnya kembali memulai pertandingan dengan buruk, sesuatu yang menurutnya sudah terlalu sering terjadi musim ini.

“Saat melakukan pressing, Anda harus melakukannya dengan benar, karena jika hanya setengah-setengah, Anda hanya akan berlarian tanpa hasil,” kata Conte.

“Kami seharusnya bisa lebih gigih dalam melakukan pressing, tetapi ini bukan pertama kalinya musim ini kami tertinggal 2-0, jadi itu berarti bukan kebetulan.”

“Jelas kami perlu lebih gigih dalam pendekatan awal, karena hal ini terus terjadi.”

