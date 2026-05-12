Jose Mourinho Ajukan Dua Syarat Sebelum Gabung Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho semakin santer dikabarkan akan kembali ke Real Madrid. Pembicaraan antara manajemen Los Blancos dan agen sang pelatih, Jorge Mendes, disebut sudah memasuki tahap lanjutan.
Beberapa laporan dari Spanyol menyebut peluang Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu kini semakin besar setelah musim buruk yang dialami Madrid. Namun sebelum menerima tawaran tersebut, pelatih asal Portugal itu ternyata memiliki dua permintaan penting.
Menurut laporan terbaru, Mourinho ingin memastikan dirinya memiliki kendali yang cukup besar agar proyek keduanya di Madrid tidak berakhir seperti banyak era kepelatihan sebelumnya.
Melansir akun X Lucas Navarrete, syarat pertama Mourinho berkaitan dengan keputusan olahraga klub, khususnya dalam membangun skuad.
Mourinho dikabarkan tidak hanya ingin dilibatkan dalam penentuan nama pemain yang akan direkrut, tetapi juga dalam menentukan area mana yang paling membutuhkan perbaikan.
Dari penilaian awalnya, skuad Real Madrid saat ini dianggap tidak seimbang. Beberapa posisi dinilai terlalu kuat, sementara area lain justru kurang memiliki kedalaman maupun karakter yang sesuai.
Hal seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam gaya kepelatihan Mourinho. Pada periode pertamanya bersama Real Madrid, ia juga punya pengaruh besar dalam perekrutan pemain.
Beberapa transfer penting kala itu bahkan lahir dari rekomendasinya langsung, termasuk Luka Modric, Sami Khedira, dan Mesut Ozil.
Mourinho diyakini ingin memastikan proyek barunya nanti dibangun sesuai kebutuhan taktik dan visi permainannya, bukan sekadar mengikuti peluang pasar transfer.
Syarat kedua Mourinho lebih mengarah pada struktur organisasi di dalam klub. Laporan menyebut Mourinho ingin ada kejelasan soal hierarki dan pembagian tanggung jawab di Real Madrid.
Ia ingin seluruh departemen bekerja dengan peran yang jelas dan saling menghormati keputusan masing-masing.
Sepanjang kariernya, Mourinho memang dikenal sebagai pelatih yang sangat menjaga kontrol ruang ganti dan operasi tim utama.
