Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 13 Mei 2026 | 00.05 WIB

Reaksi Joan Laporta Usai Barcelona Kalahkan Real Madrid dan Juara La Liga: Rasanya Seperti Final

Joan Laporta tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Barcelona memastikan gelar La Liga lewat kemenangan atas Real Madrid. Ia juga memberi pujian khusus untuk Hansi Flick. (Instagram/@fcbarcelona)

JawaPos.com - FC Barcelona sedang menikmati malam yang terasa sempurna. Blaugrana sukses memastikan gelar La Liga usai menundukkan rival abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 2-0 di Spotify Camp Nou, Minggu malam.

Masuk ke laga El Clasico dengan hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci gelar, Barcelona tampil tenang dan dominan sejak awal pertandingan. Gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres memastikan pesta juara berlangsung meriah di hadapan publik sendiri.

Atmosfer stadion pun berubah jadi lautan selebrasi begitu peluit panjang dibunyikan. Para pemain, staf, hingga suporter larut dalam euforia kemenangan yang terasa jauh lebih spesial karena datang melawan Real Madrid.

Joan Laporta jadi salah satu sosok yang paling emosional setelah pertandingan berakhir. Presiden Barcelona itu mengaku kemenangan ini terasa sangat spesial karena datang di laga sebesar El Clasico.

Melansir SPORT, Laporta bahkan menyebut pertandingan tersebut terasa seperti laga final.

“Menang melawan rival abadi kami sungguh fantastis, tetapi yang terpenting adalah kami memainkan pertandingan yang hebat. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang hebat dan bahwa, selain memenangkan gelar, kami memiliki tim untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Laporta.

Menurutnya, keberhasilan musim ini bukan cuma soal trofi, tetapi juga bukti bahwa Barcelona kembali memiliki fondasi kuat untuk mendominasi dalam beberapa tahun ke depan.

Tak hanya membahas para pemain, Laporta juga memberikan apresiasi besar kepada Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu tetap mendampingi tim dalam pertandingan penting ini meski sedang mengalami masa pribadi yang berat setelah kehilangan ayahnya beberapa hari sebelumnya.

Laporta menyoroti sisi “kemanusiaan” Flick yang tetap menunjukkan komitmen penuh kepada tim di tengah situasi emosional tersebut. Sikap sang pelatih dinilai semakin memperkuat hubungan antara dirinya dengan skuad Barcelona musim ini.

Keputusan Barcelona menunjuk Flick menggantikan Xavi Hernandez kini terlihat semakin tepat. Dalam dua musim pertamanya bersama Blaugrana, Flick berhasil membawa tim tampil konsisten dan koleksi trofi pun terus bertambah.

Sejauh ini, pelatih asal Jerman tersebut sudah mempersembahkan lima gelar untuk Barcelona. Karena itu, manajemen klub dikabarkan siap menghadiahinya kontrak baru hingga tahun 2028.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal La Liga Pekan Ini: Barcelona Sudah Kunci Gelar, Real Madrid Coba Perbaiki Reputasi - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal La Liga Pekan Ini: Barcelona Sudah Kunci Gelar, Real Madrid Coba Perbaiki Reputasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.49 WIB

Lamine Yamal Sindir Jude Bellingham Setelah Barcelona Juara La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Sindir Jude Bellingham Setelah Barcelona Juara La Liga

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.24 WIB

Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina dalam Perayaan Juara La Liga Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina dalam Perayaan Juara La Liga Barcelona

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.11 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore