Reaksi Joan Laporta Usai Barcelona Kalahkan Real Madrid dan Juara La Liga: Rasanya Seperti Final

JawaPos.com - FC Barcelona sedang menikmati malam yang terasa sempurna. Blaugrana sukses memastikan gelar La Liga usai menundukkan rival abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 2-0 di Spotify Camp Nou, Minggu malam.

Masuk ke laga El Clasico dengan hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci gelar, Barcelona tampil tenang dan dominan sejak awal pertandingan. Gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres memastikan pesta juara berlangsung meriah di hadapan publik sendiri.

Atmosfer stadion pun berubah jadi lautan selebrasi begitu peluit panjang dibunyikan. Para pemain, staf, hingga suporter larut dalam euforia kemenangan yang terasa jauh lebih spesial karena datang melawan Real Madrid.

Joan Laporta jadi salah satu sosok yang paling emosional setelah pertandingan berakhir. Presiden Barcelona itu mengaku kemenangan ini terasa sangat spesial karena datang di laga sebesar El Clasico.

Melansir SPORT, Laporta bahkan menyebut pertandingan tersebut terasa seperti laga final.

“Menang melawan rival abadi kami sungguh fantastis, tetapi yang terpenting adalah kami memainkan pertandingan yang hebat. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang hebat dan bahwa, selain memenangkan gelar, kami memiliki tim untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Laporta.

Menurutnya, keberhasilan musim ini bukan cuma soal trofi, tetapi juga bukti bahwa Barcelona kembali memiliki fondasi kuat untuk mendominasi dalam beberapa tahun ke depan.

Tak hanya membahas para pemain, Laporta juga memberikan apresiasi besar kepada Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu tetap mendampingi tim dalam pertandingan penting ini meski sedang mengalami masa pribadi yang berat setelah kehilangan ayahnya beberapa hari sebelumnya.

Laporta menyoroti sisi “kemanusiaan” Flick yang tetap menunjukkan komitmen penuh kepada tim di tengah situasi emosional tersebut. Sikap sang pelatih dinilai semakin memperkuat hubungan antara dirinya dengan skuad Barcelona musim ini.

Keputusan Barcelona menunjuk Flick menggantikan Xavi Hernandez kini terlihat semakin tepat. Dalam dua musim pertamanya bersama Blaugrana, Flick berhasil membawa tim tampil konsisten dan koleksi trofi pun terus bertambah.