Jadwal La Liga Pekan Ini: Barcelona Sudah Kunci Gelar, Real Madrid Coba Perbaiki Reputasi

JawaPos.com - La Liga musim 2025/2026 memasuki pekan-pekan terakhir dengan situasi yang mulai jelas di papan atas. Barcelona sudah memastikan diri menjadi kampiun usai menaklukkan Real Madrid dalam El Clasico akhir pekan lalu.

Namun, persaingan belum sepenuhnya selesai karena beberapa tim masih memburu tiket kompetisi Eropa dan posisi terbaik di klasemen akhir.

Memasuki pekan ke-36 yang digelar pada 13 hingga 15 Mei 2026, sejumlah laga menarik tetap tersaji. Barcelona akan bertandang ke markas Alaves dengan status juara bertahan baru, sementara Real Madrid mencoba bangkit saat menjamu

Oviedo di Santiago Bernabeu.

Selain dua raksasa tersebut, Atletico Madrid, Villarreal, hingga Real Betis juga masih punya misi penting menjelang akhir musim.

Seluruh pertandingan pekan ini akan disiarkan langsung melalui beIN Sports dan layanan live streaming Vidio.

Barcelona datang ke pekan ini dengan suasana penuh perayaan. Kemenangan atas Real Madrid di Camp Nou memastikan Blaugrana mengunci gelar lebih cepat.

Performa konsisten sepanjang musim membuat pasukan Hansi Flick tampil dominan, terutama di putaran kedua La Liga.

Meski sudah juara, Barcelona diprediksi tetap tampil serius saat menghadapi Alaves. Laga ini bisa menjadi kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk kembali mendapat menit bermain lebih banyak. Di sisi lain, Alaves masih membutuhkan poin untuk menjauh dari tekanan papan bawah.