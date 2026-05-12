Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.24 WIB

Jamie Carragher Bela Arsenal, Sebut Gol West Ham Dianulir Adalah Keputusan Tepat

Sejumlah pundit dan mantan wasit menilai keputusan VAR menganulir gol West Ham ke gawang Arsenal sudah tepat karena terjadi pelanggaran terhadap David Raya. (Istimewa) - Image

Sejumlah pundit dan mantan wasit menilai keputusan VAR menganulir gol West Ham ke gawang Arsenal sudah tepat karena terjadi pelanggaran terhadap David Raya. (Istimewa)

JawaPos.com - Keputusan VAR yang menganulir gol penyama kedudukan West Ham United saat menghadapi Arsenal masih terus menjadi perdebatan panas. Namun, Jamie Carragher menjadi salah satu pundit yang dengan tegas membela keputusan tersebut.

Mantan bek Liverpool itu menilai wasit dan VAR sudah mengambil keputusan yang benar meski proses pengecekannya memakan waktu lebih dari empat menit.

Insiden tersebut terjadi di menit-menit akhir saat Callum Wilson mencetak gol setelah situasi sepak pojok yang kacau di kotak penalti Arsenal. Namun, VAR kemudian menemukan adanya pelanggaran terhadap David Raya sebelum gol tercipta.

Keputusan itu langsung memicu reaksi besar karena dampaknya sangat penting dalam perebutan gelar Liga Premier maupun persaingan di zona degradasi.

Jika gol disahkan, West Ham akan mendapat poin penting untuk bertahan di Premier League, sementara Arsenal bisa kehilangan posisi krusial dalam perburuan gelar melawan Manchester City.

Gary Neville bahkan menyebut momen tersebut sebagai salah satu keputusan terbesar dalam sejarah VAR Liga Premier.

Meski begitu, melansir Sky Sports, Carragher merasa kontroversi yang muncul lebih dipengaruhi emosi dan preferensi fans daripada aturan sepak bola itu sendiri.

“Lupakan bagian yang jelas dan gamblang. Butuh waktu selama itu karena ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan,” kata Carragher.

“Tekanan yang ditimbulkan oleh keputusan ini, apa artinya, tidak hanya bagi kedua klub ini tetapi juga bagi Man City, bagi Tottenham, dalam situasi seperti itu saya rasa tidak ada yang perlu mengeluh tentang lamanya waktu yang dibutuhkan.”

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Laga Kontroversial Arsenal, Para Pundit Sepakat Gol West Ham Memang Pantas Dianulir - Image
Sepak Bola Dunia

Laga Kontroversial Arsenal, Para Pundit Sepakat Gol West Ham Memang Pantas Dianulir

Selasa, 12 Mei 2026 | 18.20 WIB

Leandro Trossard Buka Suara! Jadi Pahlawan Arsenal saat Tumbangkan West Ham United, Sesaat Menjauh dari Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Leandro Trossard Buka Suara! Jadi Pahlawan Arsenal saat Tumbangkan West Ham United, Sesaat Menjauh dari Manchester City

Senin, 11 Mei 2026 | 20.36 WIB

Prediksi Skor West Ham vs Arsenal: Melepas Bayang-Bayang ”Si Botol”, Susunan Pemain Mikel Arteta Diuji di London Stadium - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor West Ham vs Arsenal: Melepas Bayang-Bayang ”Si Botol”, Susunan Pemain Mikel Arteta Diuji di London Stadium

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore