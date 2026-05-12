Jamie Carragher Bela Arsenal, Sebut Gol West Ham Dianulir Adalah Keputusan Tepat

Sejumlah pundit dan mantan wasit menilai keputusan VAR menganulir gol West Ham ke gawang Arsenal sudah tepat karena terjadi pelanggaran terhadap David Raya. (Istimewa)
JawaPos.com - Keputusan VAR yang menganulir gol penyama kedudukan West Ham United saat menghadapi Arsenal masih terus menjadi perdebatan panas. Namun, Jamie Carragher menjadi salah satu pundit yang dengan tegas membela keputusan tersebut.
Mantan bek Liverpool itu menilai wasit dan VAR sudah mengambil keputusan yang benar meski proses pengecekannya memakan waktu lebih dari empat menit.
Insiden tersebut terjadi di menit-menit akhir saat Callum Wilson mencetak gol setelah situasi sepak pojok yang kacau di kotak penalti Arsenal. Namun, VAR kemudian menemukan adanya pelanggaran terhadap David Raya sebelum gol tercipta.
Keputusan itu langsung memicu reaksi besar karena dampaknya sangat penting dalam perebutan gelar Liga Premier maupun persaingan di zona degradasi.
Jika gol disahkan, West Ham akan mendapat poin penting untuk bertahan di Premier League, sementara Arsenal bisa kehilangan posisi krusial dalam perburuan gelar melawan Manchester City.
Gary Neville bahkan menyebut momen tersebut sebagai salah satu keputusan terbesar dalam sejarah VAR Liga Premier.
Meski begitu, melansir Sky Sports, Carragher merasa kontroversi yang muncul lebih dipengaruhi emosi dan preferensi fans daripada aturan sepak bola itu sendiri.
“Lupakan bagian yang jelas dan gamblang. Butuh waktu selama itu karena ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan,” kata Carragher.
“Tekanan yang ditimbulkan oleh keputusan ini, apa artinya, tidak hanya bagi kedua klub ini tetapi juga bagi Man City, bagi Tottenham, dalam situasi seperti itu saya rasa tidak ada yang perlu mengeluh tentang lamanya waktu yang dibutuhkan.”
