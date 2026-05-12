Laga Kontroversial Arsenal, Para Pundit Sepakat Gol West Ham Memang Pantas Dianulir

Sejumlah pundit dan mantan wasit menilai keputusan VAR menganulir gol West Ham ke gawang Arsenal sudah tepat karena terjadi pelanggaran terhadap David Raya. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga Arsenal kontra West Ham United pada Minggu lalu ditutup dengan drama besar setelah gol telat West Ham dianulir VAR. Keputusan itu langsung memicu perdebatan panas, terutama karena pertandingan memiliki dampak besar dalam perebutan gelar maupun zona degradasi.
West Ham membutuhkan poin untuk keluar dari ancaman turun kasta, sementara Arsenal sedang mati-matian menjaga peluang juara Liga Premier. Tidak heran jika keputusan tersebut langsung menjadi sorotan besar.
Namun menariknya, banyak pundit dan mantan wasit justru sepakat bahwa keputusan VAR sudah benar sesuai aturan.
Kontroversi bermula saat West Ham mendapatkan sepak pojok di menit-menit akhir pertandingan. Dalam situasi tersebut, David Raya mencoba menangkap bola, tetapi mendapat gangguan dari dua pemain lawan.
Jean-Clair Todibo terlihat menarik jersey Raya, sementara Pablo Felipe mengunci pergerakan sang kiper dengan lengannya. Akibatnya, Raya gagal menguasai bola dan Callum Wilson berhasil mencetak gol dari bola liar.
Setelah peninjauan VAR yang cukup lama, gol akhirnya dianulir.
Melansir Daily Cannon, mantan wasit Mark Halsey menjadi salah satu sosok yang membela keputusan tersebut.
“Jika Anda perhatikan, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa Pablo telah menghalangi Raya,” kata Halsey.
“Anda dapat melihatnya dengan jelas. Tidak hanya itu, tetapi Anda juga dapat melihat bahwa Todibo telah memegang baju Raya, sehingga dia menariknya ke bawah.”
