Prediksi Skor West Ham vs Arsenal: Melepas Bayang-Bayang ”Si Botol”, Susunan Pemain Mikel Arteta Diuji di London Stadium

JawaPos.com —Arsenal berpeluang kehilangan puncak klasemen Premier League tengah pekan nanti. Terlebih kalau menelan kekalahan dari West Ham United, di London Stadium, London, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 22.30 WIB).

Jika itu terjadi, maka Manchester City dapat menggusur Arsenal. City tadi malam WIB menjamu Brentford FC di Etihad Stadium, Manchester. Setelah itu, The Citizens, julukan City, menjamu Crystal Palace tengah pekan nanti (14/5).

Melepas Bayang-Bayang ”Si Botol” Nah, jika kedua laga tersebut berhasil dimenangi City, dan Arsenal nirpoin di London Stadium, maka pemuncak klasemen bisa diambil alih City mulai tengah pekan nanti.

Sehingga, julukan ”Si Botol” bisa melekat lagi di skuad asuhan Mikel Arteta, karena kembali ”dibotolkan” City dalam perebutan gelar juara Premier League.

Dilansir dari laman resmi klub, Arteta meminta anak asuhnya belajar saat mereka ”dibotolkan” City dalam matchweek-matchweek terakhir di Premier League.

”Kita semakin dekat (dengan akhir musim) dan setiap laga yang akan kami jalani, akan lebih berarti,” sebut Arteta. Dia pun meminta Martin Odegaard dkk lebih fokus dengan laga. Bukan peta persaingan Premier League.

Apalagi, West Ham juga berambisi mengalahkan Arsenal supaya terhindar dari ancaman degradasi. The Hammers, julukan West Ham, terseok-seok di posisi ke-18 dan hanya terpaut satu angka dari Tottenham Hotspur di atasnya.

Prediksi Susunan Pemain West Ham vs Arsenal WEST HAM UNITED (4-2-3-1)

1-Hermansen (g); 2-Walker-Peters, 4-Disasi, 15-Mavropanos, 12-Diouf; 18-Fernandes, 28-Soucek; 20-Bowen (c), 19-Pablo, 7-Summerville; 11-Castellanos

Pelatih: Nuno Espirito Santo