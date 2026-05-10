Prediksi Skor West Ham vs Arsenal: Melepas Bayang-Bayang ”Si Botol”, Susunan Pemain Mikel Arteta Diuji di London Stadium

Skuad tim Arsenal (Instagram @arsenal)
JawaPos.com —Arsenal berpeluang kehilangan puncak klasemen Premier League tengah pekan nanti. Terlebih kalau menelan kekalahan dari West Ham United, di London Stadium, London, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 22.30 WIB).
Jika itu terjadi, maka Manchester City dapat menggusur Arsenal. City tadi malam WIB menjamu Brentford FC di Etihad Stadium, Manchester. Setelah itu, The Citizens, julukan City, menjamu Crystal Palace tengah pekan nanti (14/5).
Nah, jika kedua laga tersebut berhasil dimenangi City, dan Arsenal nirpoin di London Stadium, maka pemuncak klasemen bisa diambil alih City mulai tengah pekan nanti.
Sehingga, julukan ”Si Botol” bisa melekat lagi di skuad asuhan Mikel Arteta, karena kembali ”dibotolkan” City dalam perebutan gelar juara Premier League.
Dilansir dari laman resmi klub, Arteta meminta anak asuhnya belajar saat mereka ”dibotolkan” City dalam matchweek-matchweek terakhir di Premier League.
”Kita semakin dekat (dengan akhir musim) dan setiap laga yang akan kami jalani, akan lebih berarti,” sebut Arteta. Dia pun meminta Martin Odegaard dkk lebih fokus dengan laga. Bukan peta persaingan Premier League.
Apalagi, West Ham juga berambisi mengalahkan Arsenal supaya terhindar dari ancaman degradasi. The Hammers, julukan West Ham, terseok-seok di posisi ke-18 dan hanya terpaut satu angka dari Tottenham Hotspur di atasnya.
WEST HAM UNITED (4-2-3-1)
1-Hermansen (g); 2-Walker-Peters, 4-Disasi, 15-Mavropanos, 12-Diouf; 18-Fernandes, 28-Soucek; 20-Bowen (c), 19-Pablo, 7-Summerville; 11-Castellanos
Pelatih: Nuno Espirito Santo
ARSENAL (4-2-3-1)
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium