Juara La Liga Setelah Kalahkan Real Madrid, Hansi Flick: Saya Tidak Akan Melupakan Momen Ini

JawaPos.com–Barcelona memastikan gelar La Liga dengan cara yang paling manis, mengalahkan Real Madrid di El Clasico. Bermain di Camp Nou pada Minggu (10/5) malam, Blaugrana menang 2-0 sekaligus mempertahankan dominasi mereka atas rival abadinya musim ini.

Kemenangan tersebut terasa semakin emosional bagi pelatih Barcelona Hansi Flick. Jelang pertandingan besar itu, Flick diketahui baru saja kehilangan ayahnya. Namun, dia tetap mendampingi tim di pinggir lapangan dan berhasil membawa Barcelona tampil luar biasa.

Dua gol kemenangan Barca dicetak Marcus Rashford dan Ferran Torres dalam laga yang berlangsung penuh tensi. Selain tampil tajam di depan, Barcelona juga menunjukkan pertahanan yang solid sepanjang pertandingan.

Melansir Barca Blaugranes, Flick tampak emosional saat berbicara kepada media. Dia mengaku kemenangan ini akan menjadi salah satu momen yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang karirnya.

”Saya tidak akan pernah melupakan momen ini. Tim saya fantastis dan saya sangat gembira. Saya sangat bangga dengan para pemain saya. Sungguh mendebarkan berada bersama para penggemar, dalam pertandingan El Clasico, mengalahkan Real Madrid,” kata Hansi Flick kepada media.

Pelatih asal Jerman itu juga memuji performa timnya yang tampil disiplin sejak awal hingga akhir pertandingan.

”Kami bermain sangat baik, kami bertahan dengan sangat baik, dan kami mencetak dua gol yang luar biasa,” tutur Hansi Flick.

Hasil ini membuat Barcelona unggul 14 poin atas Real Madrid dengan hanya tiga pertandingan tersisa di musim ini. Secara matematis, Los Blancos sudah tidak mungkin lagi mengejar.