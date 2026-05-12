Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 14.11 WIB

Marcus Rashford Isyaratkan Ingin Bertahan di Barcelona dalam Komentar setelah Laga El Clasico

Penyerang Barcelona Marcus Rashford tampil gemilang di El Clasico lawan Real Madrid. (ig @fcbarcelona) - Image

Penyerang Barcelona Marcus Rashford tampil gemilang di El Clasico lawan Real Madrid. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com–Marcus Rashford semakin nyaman bersama Barcelona. Setelah menjadi salah satu bintang kemenangan atas Real Madrid di El Clasico, penyerang asal Inggris itu memberi isyarat bahwa dirinya terbuka untuk bertahan lebih lama di Camp Nou.

Marcus Rashford tampil gemilang saat Barcelona menang 2-0 atas Real Madrid pada Minggu (10/5) malam. Pemain pinjaman dari Manchester United itu membuka skor lewat tendangan bebas melengkung indah pada menit kesembilan yang membuat Thibaut Courtois tak berkutik.

Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan Barca sembilan menit berselang, sebelum pasukan Hansi Flick menutup laga dengan clean sheet dan memastikan gelar La Liga di depan rival abadinya.

Setelah pertandingan, Rashford terlihat berpelukan hangat dengan presiden Barcelona Joan Laporta dalam perayaan di lapangan. Momen itu langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya dipermanenkan musim depan.

Melansir TNT Sports, ketika ditanya soal masa depannya, Rashford tidak memberikan jawaban pasti, tetapi komentarnya cukup membuat fans Barca berharap. ”Saya tidak tahu,” jawab dia ketika ditanya apakah akan tetap menjadi pemain Barca musim depan. 

”Saya bukan pesulap, tetapi jika saya seorang pesulap, saya akan tetap tinggal. Kita lihat saja nanti,” imbuh dia.

Rashford juga menegaskan bahwa alasan utamanya datang ke Barcelona adalah untuk memenangkan trofi. ”Saya datang ke sini untuk menang. Saya ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar. Ini satu lagi untuk ditambahkan ke koleksi saya,” terang dia.

Pemain berusia 28 tahun itu bahkan menyebut Barcelona sebagai tim yang punya masa depan besar. ”Ini adalah tim yang luar biasa, mereka akan memenangkan banyak hal di masa depan; menjadi bagian dari itu akan menjadi sesuatu yang istimewa,” ungkap dia.

Kini, setelah membantu Barca meraih gelar liga, Rashford mengaku belum terlalu memikirkan soal bursa transfer musim panas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Aksi Kylian Mbappe Jadi Sorotan Setelah Real Madrid Kalah di El Clasico - Image
Sepak Bola Indonesia

Aksi Kylian Mbappe Jadi Sorotan Setelah Real Madrid Kalah di El Clasico

Selasa, 12 Mei 2026 | 13.07 WIB

Olivia Rodrigo Bertemu Lamine Yamal, Menyaksikan El Clasico Real Madrid vs Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Olivia Rodrigo Bertemu Lamine Yamal, Menyaksikan El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Selasa, 12 Mei 2026 | 12.43 WIB

Situasi Memanas di Real Madrid, Jose Mourinho Dinilai Bisa Selamatkan Karir Vinicius Junior - Image
Sepak Bola Dunia

Situasi Memanas di Real Madrid, Jose Mourinho Dinilai Bisa Selamatkan Karir Vinicius Junior

Selasa, 12 Mei 2026 | 12.19 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore