Marcus Rashford Isyaratkan Ingin Bertahan di Barcelona dalam Komentar setelah Laga El Clasico

JawaPos.com–Marcus Rashford semakin nyaman bersama Barcelona. Setelah menjadi salah satu bintang kemenangan atas Real Madrid di El Clasico, penyerang asal Inggris itu memberi isyarat bahwa dirinya terbuka untuk bertahan lebih lama di Camp Nou.

Marcus Rashford tampil gemilang saat Barcelona menang 2-0 atas Real Madrid pada Minggu (10/5) malam. Pemain pinjaman dari Manchester United itu membuka skor lewat tendangan bebas melengkung indah pada menit kesembilan yang membuat Thibaut Courtois tak berkutik.

Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan Barca sembilan menit berselang, sebelum pasukan Hansi Flick menutup laga dengan clean sheet dan memastikan gelar La Liga di depan rival abadinya.

Setelah pertandingan, Rashford terlihat berpelukan hangat dengan presiden Barcelona Joan Laporta dalam perayaan di lapangan. Momen itu langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya dipermanenkan musim depan.

Melansir TNT Sports, ketika ditanya soal masa depannya, Rashford tidak memberikan jawaban pasti, tetapi komentarnya cukup membuat fans Barca berharap. ”Saya tidak tahu,” jawab dia ketika ditanya apakah akan tetap menjadi pemain Barca musim depan.

”Saya bukan pesulap, tetapi jika saya seorang pesulap, saya akan tetap tinggal. Kita lihat saja nanti,” imbuh dia.

Rashford juga menegaskan bahwa alasan utamanya datang ke Barcelona adalah untuk memenangkan trofi. ”Saya datang ke sini untuk menang. Saya ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar. Ini satu lagi untuk ditambahkan ke koleksi saya,” terang dia.

Pemain berusia 28 tahun itu bahkan menyebut Barcelona sebagai tim yang punya masa depan besar. ”Ini adalah tim yang luar biasa, mereka akan memenangkan banyak hal di masa depan; menjadi bagian dari itu akan menjadi sesuatu yang istimewa,” ungkap dia.