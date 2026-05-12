Aksi Kylian Mbappe Jadi Sorotan Setelah Real Madrid Kalah di El Clasico

Unggahan media sosial Kylian Mbappe saat Real Madrid kalah 0-2 dari Barcelona memicu kritik dari fans Los Blancos. (ig @k.mbappe)
JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Barcelona di El Clasico kembali memunculkan drama baru di sekitar Kylian Mbappe. Meski tidak bermain karena cedera, aksi sang bintang Prancis di media sosial justru menjadi bahan perbincangan panas di kalangan pendukung Los Blancos.
Barcelona memastikan kemenangan 2-0 di Camp Nou lewat tendangan bebas indah Marcus Rashford dan gol Ferran Torres. Hasil tersebut sekaligus memastikan Blaugrana mengunci gelar La Liga untuk ketiga kalinya dalam empat musim terakhir. Los Blancos kini tertinggal 14 poin dari rival abadinya dan dipastikan gagal mempertahankan peluang juara dengan hanya tiga pertandingan tersisa.
Mbappe masih menepi karena cedera hamstring yang dialaminya saat menghadapi Real Betis pada akhir April. Meski begitu, namanya tetap menjadi topik utama setelah unggahan Instagram Story miliknya viral di media sosial.
Melansir Sport Bible, saat Real Madrid sudah tertinggal 2-0, Mbappe mengunggah foto layar televisi yang menampilkan pertandingan El Clasico dengan tulisan Hala Madrid (hati putih).
Alih-alih mendapat dukungan positif, unggahan itu justru memancing reaksi keras dari sebagian fans Madrid. Banyak yang merasa timing unggahan tersebut tidak tepat, terutama karena dilakukan ketika tim sedang terpuruk di atas lapangan.
”Saya bisa mendengar suara tawanya dari sini,” tulis salah seorang fans.
”Mengunggah ini saat mereka tertinggal dua gol. Dia sedang mengejek mereka,” imbuh yang lain.
Komentar lain juga muncul untuk membela Mbappe di tengah kritik yang terus mengarah kepadanya musim ini.
”Jika saya mencetak 40 gol per musim dan setengah dari penggemar menyalahkan saya karena tim tidak berjalan dengan baik, saya juga akan melempar susu ke arah mereka dengan cara ini,” tutur seorang fans
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi