Real Madrid Semakin Serius Ingin Datangkan Jose Mourinho ke Bernabeu

Jose Mourinho diincar Real Madrid. (ig @jose.mourinho)
JawaPos.com–Real Madrid tampaknya benar-benar mulai mempertimbangkan kembalinya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu. Setelah musim 2025/26 berjalan penuh kekacauan, Los Blancos kini bergerak cepat mencari sosok yang dianggap mampu mengembalikan mentalitas juara klub.
Melansir Give Me Sport, disebutkan bahwa pembicaraan antara pihak Real Madrid dan perwakilan Mourinho akan kembali berlanjut pekan depan. Agen sang pelatih, Jorge Mendes, dikabarkan sudah melakukan diskusi positif dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez.
Pertemuan lanjutan disebut dijadwalkan setelah El Clasico akhir pekan lalu, laga yang berakhir dengan kekalahan 2-0 Madrid dari Barcelona sekaligus memastikan rival mereka meraih gelar La Liga.
Meski rumor semakin panas, Jose Mourinho tetap membantah adanya kontak langsung dengan Real Madrid. Pelatih Benfica itu menegaskan belum berbicara dengan siapa pun dari kubu Los Blancos dan tidak akan melakukannya sampai musim berakhir.
”Saya sama sekali tidak berhubungan, baik dengan Presiden, maupun dengan orang-orang penting lainnya dalam struktur klub,” kata Mourinho.
”Dan atas keputusan saya sendiri, keputusan yang serupa dengan keputusan-keputusan lain yang telah saya buat sepanjang karir saya, terutama sekarang, di tahap akhir musim, saya tidak berbicara dengan siapa pun,” tambah dia.
Mourinho juga memastikan fokusnya saat ini masih sepenuhnya untuk Benfica. Dia menyatakan belum melakukan kontak apa pun dengan Real Madrid.
”Sama sekali belum. Sampai pertandingan liga terakhir melawan Estoril, saya juga tidak akan melakukannya. Setelah itu, ada jeda waktu satu minggu di mana saya akan memiliki kebebasan untuk berbicara dengan siapa pun yang menurut saya perlu saya ajak bicara, tetapi semua cerita yang beredar, tuntutan, pertemuan, semuanya hanyalah spekulasi,” papar Jose Mourinho.
Walau Mourinho terus meredam rumor, laporan dari Spanyol dan Portugal menyebut Jorge Mendes memang sedang aktif bekerja di belakang layar untuk membuka jalan menuju kepulangan kliennya ke Bernabeu. Florentino Perez disebut menjadi sosok utama yang menangani proses pencarian pelatih baru Madrid.
