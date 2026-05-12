Olivia Rodrigo Bertemu Lamine Yamal, Menyaksikan El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Penyanyi pop asal Amerika Olivia Rodrigo bertemu Lamine Yamal sebelum pertandingan El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di Spotify Camp Nou. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com–El Clasico akhir pekan lalu tidak hanya dipenuhi bintang sepak bola, tetapi juga kehadiran salah satu ikon musik pop dunia, Olivia Rodrigo. Penyanyi peraih Grammy Award itu hadir di Spotify Camp Nou saat Barcelona menghadapi Real Madrid dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Blaugrana.
Melansir ESPN, momen menarik terjadi sebelum kick off ketika Rodrigo terlihat berada di pinggir lapangan dan bertemu dengan wonderkid Barcelona Lamine Yamal. Meski sedang absen karena cedera hamstring, Yamal tetap hadir untuk mendukung rekan-rekannya dari dekat.
Keduanya tampak santai saat berpose bersama untuk beberapa foto sebelum Rodrigo menuju tempat duduk di tribun VIP stadion. Kehadiran sang bintang pop langsung mencuri perhatian kamera dan para suporter yang memadati Camp Nou.
Sepanjang pertandingan, Rodrigo beberapa kali tertangkap kamera memberikan reaksi antusias, terutama ketika Marcus Rashford mencetak gol pembuka Barcelona pada menit kesembilan. Atmosfer El Clasico tampaknya benar-benar dinikmati pelantun drivers license itu.
Menariknya, Barcelona juga memakai logo Olivia Rodrigo di bagian depan jersey mereka pada laga ini. Hal itu menjadi bagian dari kerja sama unik klub dengan Spotify selaku sponsor utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona rutin mengganti logo sponsor di jersey mereka dengan nama atau simbol artis musik terkenal untuk pertandingan-pertandingan besar. Sebelumnya, klub Catalan itu pernah menggunakan logo Rolling Stones, Drake, Coldplay, hingga Travis Scott. Kini, Olivia Rodrigo menjadi nama terbaru yang masuk daftar eksklusif tersebut.
Tak hanya hadir di stadion, Rodrigo juga sempat tampil dalam acara spesial Billions Club Live di Barcelona pada Jumat lalu. Penyanyi asal Amerika Serikat itu sedang bersiap merilis album ketiga yang berjudul you seem pretty sad for a girl so in love pada 12 Juni.
Sementara itu, kemenangan atas Real Madrid memastikan Barcelona meraih gelar La Liga kedua mereka secara beruntun. Blaugrana menutup malam El Clasico dengan pesta sempurna: menang atas rival abadi sekaligus mengunci trofi liga di depan pendukung sendiri.
