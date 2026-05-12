Alvaro Arbeloa Bahas Masa Depan di Real Madrid usai Kekalahan di El Clasico

Masa depan pelatih Alvaro Arbeloa di Real Madrid masih tanda tanya. (ig @arbeloa)
JawaPos.com–Kekalahan 2-0 dari Barcelona di El Clasico bukan hanya memastikan Real Madrid gagal dalam perburuan gelar La Liga. Tapi juga semakin memperbesar tanda tanya soal masa depan Alvaro Arbeloa di Santiago Bernabeu.
Pelatih berusia 43 tahun itu ditunjuk menangani tim utama Real Madrid pada Januari setelah kepergian Xabi Alonso. Namun sejauh ini, Alvaro Arbeloa belum mampu membawa Los Blancos meraih trofi, dan tekanan terhadap posisinya terus meningkat.
Situasi semakin rumit karena nama Jose Mourinho kini ramai disebut sebagai kandidat kuat untuk kembali melatih Real Madrid mulai musim depan. Rumor tersebut langsung memicu spekulasi bahwa masa jabatan Arbeloa bisa segera berakhir begitu musim selesai.
Melansir Sports Mole, Arbeloa menegaskan dirinya belum ingin memikirkan masa depan. Fokus utamanya saat ini adalah memastikan Madrid menutup musim dengan hasil sebaik mungkin.
”Kami pasti akan berbicara dengan klub, seperti biasa. Saat ini, yang saya inginkan adalah agar tim menyelesaikan musim dengan baik dan tidak lengah dalam tiga pertandingan ini,” kata Arbeloa kepada wartawan.
Real Madrid masih memiliki tiga laga tersisa di La Liga, yakni menghadapi Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Bilbao. Arbeloa berharap para pemain tetap menunjukkan profesionalisme meski peluang meraih trofi sudah tertutup.
”Saya pikir akan ada kesempatan bagi pemain yang berlatih dengan baik untuk mendapatkan menit bermain dan menyelesaikan musim di lapangan. Itu akan menjadi tujuan saya dan fokus saya selama dua minggu ini. Apa pun yang terjadi di masa depan, kita akan lihat mulai 24 atau 25 Mei dan seterusnya,” ungkap Arbeloa.
Mantan bek kanan Real Madrid itu juga memahami rasa kecewa besar yang dirasakan para pendukung setelah musim yang penuh masalah dan hasil buruk.
”Kami tidak bisa mengatakan banyak karena kami memahami rasa frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan yang pasti mereka rasakan tentang musim ini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bekerja keras, menatap masa depan, dan belajar dari semua kesalahan yang telah kita lakukan tahun ini. Kita tahu bahwa Real Madrid selalu bangkit Kembali,” tutur Arbeloa.
