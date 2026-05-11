Barcelona Juara Liga Spanyol Setelah Hantam Real Madrid 2-0

JawaPos.com–Barcelona juara Liga Spanyol musim ini setelah mengalahkan seteru abadi Real Madrid dengan 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Spotify Camp Nou pada Senin (11/5). Gol Marcus Rashford dan Ferran Torres​​​​​​​ membuat Blaugrana mengunci gelar liga lebih awal karena jumlah poin yang sudah tidak mungkin lagi dikejar Real Madrid.

Barcelona kini mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Dengan tiga laga tersisa, Madrid tak akan bisa menyamai perolehan poin tim asuhan Hansi Flick tersebut, demikian laman La Liga dilansir dari Antara.

Madrid tampil agresif sejak awal pertandingan, sampai Vinicius Junior memperoleh peluang pada menit ke-2, namun Joan Garcia sigap mementahkannya. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat aksi Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris itu mencetak gol melalui tendangan bebas melengkung yang mengarah ke sudut kiri atas gawang tanpa bisa dijangkau Thibaut Courtois.

Tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-18. Ferran Torres sukses memanfaatkan umpan Dani Olmo sebelum menaklukkan Courtois untuk membawa Barcelona unggul 2-0. Barcelona terus mendominasi laga. Rashford kembali mengancam pada menit ke-26 lewat tembakan keras ke sisi kanan gawang, tetapi Courtois melakukan penyelamatan gemilang.

Menjelang turun minum, Rashford kembali mendapat peluang emas. Namun Courtois kembali tampil solid di bawah mistar gawang Madrid.

Pada babak kedua, Barcelona tidak mengendurkan tekanan. Fermin Lopez mencoba peruntungan pada menit ke-48, yang mudah saja dimatikan Courtois. Ferran Torres hampir mencetak gol keduanya pada menit ke-56, tapi Courtois lagi-lagi tampil cemerlang menyelamatkan gawangnya.

Madrid memperkecil ketertinggalan melalui Jude Bellingham pada menit ke-63, tapi gol ini dianulir wasit karena offside. Giliran Robert Lewandowski memperoleh peluang bagus pada menit ke-84, tetapi kembali gagal menaklukkan Courtois.

Setelah itu pada menit ke-86 Cesar Palacios menciptakan peluang, tapi tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang Barcelona.