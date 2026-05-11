Barcelona Juara Liga Spanyol Setelah Hantam Real Madrid 2-0

Barcelona juara La Liga Spanyol usai menang 2-0 atas rival abadi mereka, Real Madrid. (LaLiga.com)
JawaPos.com–Barcelona juara Liga Spanyol musim ini setelah mengalahkan seteru abadi Real Madrid dengan 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Spotify Camp Nou pada Senin (11/5). Gol Marcus Rashford dan Ferran Torres membuat Blaugrana mengunci gelar liga lebih awal karena jumlah poin yang sudah tidak mungkin lagi dikejar Real Madrid.
Barcelona kini mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Dengan tiga laga tersisa, Madrid tak akan bisa menyamai perolehan poin tim asuhan Hansi Flick tersebut, demikian laman La Liga dilansir dari Antara.
Madrid tampil agresif sejak awal pertandingan, sampai Vinicius Junior memperoleh peluang pada menit ke-2, namun Joan Garcia sigap mementahkannya. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat aksi Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris itu mencetak gol melalui tendangan bebas melengkung yang mengarah ke sudut kiri atas gawang tanpa bisa dijangkau Thibaut Courtois.
Baca Juga:Update Klasemen Super League usai El Clasico Indonesia! Peluang Persib Bandung Juara Terbuka Lebar, Persija Jakarta Tereliminasi
Tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-18. Ferran Torres sukses memanfaatkan umpan Dani Olmo sebelum menaklukkan Courtois untuk membawa Barcelona unggul 2-0. Barcelona terus mendominasi laga. Rashford kembali mengancam pada menit ke-26 lewat tembakan keras ke sisi kanan gawang, tetapi Courtois melakukan penyelamatan gemilang.
Menjelang turun minum, Rashford kembali mendapat peluang emas. Namun Courtois kembali tampil solid di bawah mistar gawang Madrid.
Pada babak kedua, Barcelona tidak mengendurkan tekanan. Fermin Lopez mencoba peruntungan pada menit ke-48, yang mudah saja dimatikan Courtois. Ferran Torres hampir mencetak gol keduanya pada menit ke-56, tapi Courtois lagi-lagi tampil cemerlang menyelamatkan gawangnya.
Baca Juga:Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, Lawan Jepang, Thailand hingga Qatar Menanti
Madrid memperkecil ketertinggalan melalui Jude Bellingham pada menit ke-63, tapi gol ini dianulir wasit karena offside. Giliran Robert Lewandowski memperoleh peluang bagus pada menit ke-84, tetapi kembali gagal menaklukkan Courtois.
Setelah itu pada menit ke-86 Cesar Palacios menciptakan peluang, tapi tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang Barcelona.
Susunan pemain
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan