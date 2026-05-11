Nasib Arsenal Kunci Gelar Premier League Bergantung pada Laga Burnley dan Crystal Palace

Skuad tim Arsenal (Instagram @eze)
JawaPos.com – Arsenal semakin dekat untuk mengamankan gelar Premier League musim ini setelah meraih kemenangan tipis atas West Ham United.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Mikel Arteta kembali menjaga jarak poin dari pesaing utama mereka, Manchester City.
Dilansir dari laman France 24 pada Senin (11/5), Kepastian gelar juara masih bergantung pada hasil pertandingan yang akan dijalani kedua tim dalam beberapa pekan ke depan.
Nasib Arsenal untuk memastikan trofi Premier League kini sangat dipengaruhi oleh pertandingan Manchester City melawan Crystal Palace. Jika tim asuhan Pep Guardiola gagal meraih kemenangan pada laga tersebut.
Arsenal memiliki peluang besar untuk langsung mengunci gelar lebih cepat. Situasi ini membuat laga Manchester City kontra Crystal Palace menjadi salah satu pertandingan penting dalam perebutan gelar musim ini.
Arsenal juga wajib menyelesaikan tugas mereka dengan meraih kemenangan saat menghadapi Burnley di Stadion Emirates. Burnley yang sudah dipastikan terdegradasi dinilai menjadi lawan yang seharusnya dapat diatasi oleh The Gunners.
Apabila Manchester City terpeleset dan Arsenal mampu mengalahkan Burnley, gelar Premier League dapat dipastikan lebih awal.
Namun, skenario berbeda akan terjadi jika Manchester City berhasil menundukkan Crystal Palace. Arsenal tetap harus mengalahkan Burnley untuk menjaga peluang juara tetap berada di tangan mereka.
Dalam kondisi tersebut, persaingan gelar kemungkinan masih berlanjut hingga pertandingan berikutnya yang dijalani Manchester City.
Manchester City masih memiliki peluang mempertahankan persaingan karena jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan Arsenal. Tim asal Manchester itu dijadwalkan menghadapi lawan-lawan berat, termasuk Bournemouth dan Aston Villa pada akhir musim.
