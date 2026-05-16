Prediksi Sevilla vs Real Madrid: Tuan Rumah Kejar Tiket Eropa, Los Blancos Datang dengan Tekanan Besar

Kylian Mbappe dapat siulan dari fans Real Madrid saat masuk menggantikan pemain lain.
JawaPos.com - Pertandingan Sevilla melawan Real Madrid pada pekan ke-37 La Liga 2025/2026 dipastikan menjadi salah satu laga yang paling menarik akhir pekan ini.
Duel yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, Senin (18/5/2026) dini hari WIB, mempertemukan dua tim dengan situasi yang berbeda menjelang akhir musim.
Real Madrid memang sudah memastikan diri finis sebagai runner-up La Liga musim ini. Namun, Los Blancos tetap datang dengan tekanan besar usai gagal bersaing dalam perebutan gelar juara setelah kalah dari Barcelona di El Clasico beberapa pekan lalu.
Di sisi lain, Sevilla masih punya misi penting. Tim asal Andalusia itu belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi dan juga masih menjaga peluang untuk menembus zona kompetisi Eropa musim depan. Situasi tersebut membuat laga ini diprediksi berlangsung terbuka dan penuh tensi.
Sevilla datang dengan modal performa yang cukup meyakinkan. Dalam tiga pertandingan terakhir di La Liga, mereka sukses meraih kemenangan beruntun atas Real Sociedad, Espanyol, dan Villarreal. Hasil itu membuat posisi mereka perlahan membaik di papan tengah klasemen.
Kemenangan atas Villarreal menjadi bukti bahwa Sevilla mulai menemukan kembali konsistensi permainan mereka.
Produktivitas lini depan meningkat, sementara organisasi permainan terlihat lebih rapi dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Meski begitu, catatan pertemuan melawan Real Madrid masih menjadi masalah besar bagi Sevilla. Dalam 14 pertemuan terakhir di La Liga, Sevilla gagal meraih satu pun kemenangan atas Los Blancos. Bahkan, Madrid sukses memenangkan 12 laga di antaranya.
Statistik tersebut menunjukkan bahwa Real Madrid tetap menjadi lawan yang sulit bagi Sevilla, terlepas dari kondisi kedua tim saat ini.
