Prediksi Skor Sunderland vs Manchester United: Benjamin Sesko Diragukan, Matheus Cunha Isi Lineup Michael Carrick

Matheus Cunha diprediksi jadi ujung tombak Manchester United saat lawan Sunderland. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Sunderland di Liga Inggris pekan ke-36. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadium of Light, Sabtu (9/5) pukul 21.00 WIB. Berikut ini prediksi skor Sunderland vs Manchester United.
Benjamin Sesko menjadi satu-satunya pemain yang diragukan tampil. Penyerang Manchester United tersebut mengalami masalah pada tulang keringnya dan masih belum mengikuti latihan.
"Kita lihat saja nanti. Dia jelas mengalami masalah pada tulang keringnya, jadi kita lihat saja. Saat ini, dia belum sepenuhnya kembali bersama tim, tetapi kita lihat saja nanti," kata Michael Carrick saat jumpa orang pers yang dikutip laman resmi Manchester United, Sabtu (9/5).
Selain itu, Amad Diallo tidak memiliki kekhawatiran atas kepercayaan dirinya setelah melakukan kesalahan yang berakibat gol balasan dari Liverpool. Sebagai pelatih, Michael Carrick juga mengetahui perasaan pemain saat melakukan kesalahan.
"Dia benar-benar baik-baik saja. Tidak ada masalah. Dia tersenyum saat pertandingan berakhir. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Saya pernah melakukannya," ujar Carrick.
"Saya telah melakukan banyak kesalahan sebagai pemain, saya mengerti, dan terkadang Anda melakukan kesalahan dan itu berujung pada gol. Terkadang, Anda melakukan kesalahan dan Anda lolos begitu saja dan tidak ada yang benar-benar membicarakannya," imbuh pelatih yang dulunya seorang gelandang tersebut.
Menurut Carrick, Amad tidak perlu merasa frustasi setelah melakukan kesalahan di laga melawan Liverpool. Pelatih 44 tahun tersebut menegaskan bahwa pemain timnas Pantai Gading itu akan menampilkan permainan terbaik melawan Sunderland.
"Dia tidak perlu merasa sedih, kecewa, atau frustrasi karena dia memiliki banyak hal yang dinantikan dan dia sangat berbakat, sangat menarik, dan sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Jadi, dia dalam kondisi yang baik, dia dalam kondisi yang baik dan saya yakin dia menantikan pertandingan pada hari Sabtu," pungkas Carrick.
Manchester United dan Sunderland sudah menyiapkan tim terbaiknya.
Sunderland (4-2-3-1):
Kiper: Robin Roefs
Bek:Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Gelandang: Granit Xhaka, Noah Sadiki, Trai Hume, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Penyerang: Brian Brobbey
