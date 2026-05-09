Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 10 Mei 2026 | 01.00 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Manchester United: Benjamin Sesko Diragukan, Matheus Cunha Isi Lineup Michael Carrick

Matheus Cunha diprediksi jadi ujung tombak Manchester United saat lawan Sunderland. (Dok. Manchester United) - Image

Matheus Cunha diprediksi jadi ujung tombak Manchester United saat lawan Sunderland. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Sunderland di Liga Inggris pekan ke-36. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadium of Light, Sabtu (9/5) pukul 21.00 WIB. Berikut ini prediksi skor Sunderland vs Manchester United. 

Benjamin Sesko menjadi satu-satunya pemain yang diragukan tampil. Penyerang Manchester United tersebut mengalami masalah pada tulang keringnya dan masih belum mengikuti latihan.

"Kita lihat saja nanti. Dia jelas mengalami masalah pada tulang keringnya, jadi kita lihat saja. Saat ini, dia belum sepenuhnya kembali bersama tim, tetapi kita lihat saja nanti," kata Michael Carrick saat jumpa orang pers yang dikutip laman resmi Manchester United, Sabtu (9/5).

Selain itu, Amad Diallo tidak memiliki kekhawatiran atas kepercayaan dirinya setelah melakukan kesalahan yang berakibat gol balasan dari Liverpool. Sebagai pelatih, Michael Carrick juga mengetahui perasaan pemain saat melakukan kesalahan.

"Dia benar-benar baik-baik saja. Tidak ada masalah. Dia tersenyum saat pertandingan berakhir. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Saya pernah melakukannya," ujar Carrick.

"Saya telah melakukan banyak kesalahan sebagai pemain, saya mengerti, dan terkadang Anda melakukan kesalahan dan itu berujung pada gol. Terkadang, Anda melakukan kesalahan dan Anda lolos begitu saja dan tidak ada yang benar-benar membicarakannya," imbuh pelatih yang dulunya seorang gelandang tersebut.

Menurut Carrick, Amad tidak perlu merasa frustasi setelah melakukan kesalahan di laga melawan Liverpool. Pelatih 44 tahun tersebut menegaskan bahwa pemain timnas Pantai Gading itu akan menampilkan permainan terbaik melawan Sunderland.

"Dia tidak perlu merasa sedih, kecewa, atau frustrasi karena dia memiliki banyak hal yang dinantikan dan dia sangat berbakat, sangat menarik, dan sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Jadi, dia dalam kondisi yang baik, dia dalam kondisi yang baik dan saya yakin dia menantikan pertandingan pada hari Sabtu," pungkas Carrick.

Manchester United dan Sunderland sudah menyiapkan tim terbaiknya.

Prediksi susunan pemain Sunderland vs Manchester United:

Sunderland (4-2-3-1):
Kiper: Robin Roefs
Bek:Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Gelandang: Granit Xhaka, Noah Sadiki, Trai Hume, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Penyerang: Brian Brobbey

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Tak Disiarkan di Televisi! Ini Link Live Streaming Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Laga Penentuan Nasib Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Disiarkan di Televisi! Ini Link Live Streaming Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Laga Penentuan Nasib Tuan Rumah

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.06 WIB

Prediksi Skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya! Misi Laskar Sambernyawa Lolos Jurang Degradasi Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya! Misi Laskar Sambernyawa Lolos Jurang Degradasi Super League

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.56 WIB

Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.38 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore