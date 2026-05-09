Prediksi Skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya! Misi Laskar Sambernyawa Lolos Jurang Degradasi Super League

Persebaya saat berhadapan dengan Persis Solo dalam pekan kesebelas Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11/2025). (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persis Solo wajib menang saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Namun, performa buruk lini belakang membuat Laskar Sambernyawa justru berada dalam ancaman serius saat menghadapi Persebaya Surabaya yang sedang panas dengan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Persis Solo kini berada di zona degradasi usai menelan dua kekalahan beruntun dengan skor mencolok. Tim asuhan Milomir Seslija kalah 0-4 dari Persija Jakarta dan dihajar Malut United 2-5 pada laga terakhir.
Hasil itu membuat Persis Solo tertinggal empat poin dari Persijap Jepara yang berada di zona aman. Situasi tersebut membuat laga melawan Persebaya Surabaya menjadi pertandingan hidup mati bagi Laskar Sambernyawa.
Masalah utama Persis Solo terlihat jelas di lini pertahanan. Mereka kebobolan sembilan gol hanya dalam dua pertandingan terakhir dan terlihat kesulitan mengantisipasi serangan cepat lawan.
Meski begitu, Persis Solo mendapat suntikan moral penting karena laga di Stadion Manahan kembali bisa dihadiri penonton.
Dukungan suporter diharapkan memberi energi tambahan bagi Bruno Gomes dan kolega untuk keluar dari tekanan.
Persebaya Surabaya datang ke Solo dengan modal yang sangat meyakinkan. Green Force mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa sekali pun kebobolan.
Tim racikan Bernardo Tavares menang 2-0 atas Malut United, lalu membantai Arema FC 4-0 dan PSBS Biak Numfor 4-0. Catatan itu menunjukkan keseimbangan permainan Persebaya Surabaya sedang berada di level terbaik.
Pelatih Bernardo Tavares juga menilai timnya mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kepercayaan diri pemain meningkat seiring konsistensi hasil positif yang terus didapat.
Baca Juga:Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo
"Sikap tim bagus, kami berkembang dalam banyak hal. Sekarang tim mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan saat memegang bola maupun tanpa bola," ucap Bernardo Tavares.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau