Prediksi Skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya! Misi Laskar Sambernyawa Lolos Jurang Degradasi Super League

JawaPos.com — Persis Solo wajib menang saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Namun, performa buruk lini belakang membuat Laskar Sambernyawa justru berada dalam ancaman serius saat menghadapi Persebaya Surabaya yang sedang panas dengan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Mengapa Persis Solo dalam Tekanan Besar? Persis Solo kini berada di zona degradasi usai menelan dua kekalahan beruntun dengan skor mencolok. Tim asuhan Milomir Seslija kalah 0-4 dari Persija Jakarta dan dihajar Malut United 2-5 pada laga terakhir.

Hasil itu membuat Persis Solo tertinggal empat poin dari Persijap Jepara yang berada di zona aman. Situasi tersebut membuat laga melawan Persebaya Surabaya menjadi pertandingan hidup mati bagi Laskar Sambernyawa.

Masalah utama Persis Solo terlihat jelas di lini pertahanan. Mereka kebobolan sembilan gol hanya dalam dua pertandingan terakhir dan terlihat kesulitan mengantisipasi serangan cepat lawan.

Meski begitu, Persis Solo mendapat suntikan moral penting karena laga di Stadion Manahan kembali bisa dihadiri penonton.

Dukungan suporter diharapkan memberi energi tambahan bagi Bruno Gomes dan kolega untuk keluar dari tekanan.

Persebaya Surabaya Sedang On Fire Persebaya Surabaya datang ke Solo dengan modal yang sangat meyakinkan. Green Force mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa sekali pun kebobolan.

Tim racikan Bernardo Tavares menang 2-0 atas Malut United, lalu membantai Arema FC 4-0 dan PSBS Biak Numfor 4-0. Catatan itu menunjukkan keseimbangan permainan Persebaya Surabaya sedang berada di level terbaik.

Pelatih Bernardo Tavares juga menilai timnya mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kepercayaan diri pemain meningkat seiring konsistensi hasil positif yang terus didapat.