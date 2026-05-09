Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.56 WIB

Prediksi Skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya! Misi Laskar Sambernyawa Lolos Jurang Degradasi Super League

Persebaya saat berhadapan dengan Persis Solo dalam pekan kesebelas Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11/2025). (Dok. Persebaya) - Image

Persebaya saat berhadapan dengan Persis Solo dalam pekan kesebelas Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11/2025). (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persis Solo wajib menang saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Namun, performa buruk lini belakang membuat Laskar Sambernyawa justru berada dalam ancaman serius saat menghadapi Persebaya Surabaya yang sedang panas dengan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Mengapa Persis Solo dalam Tekanan Besar?

Persis Solo kini berada di zona degradasi usai menelan dua kekalahan beruntun dengan skor mencolok. Tim asuhan Milomir Seslija kalah 0-4 dari Persija Jakarta dan dihajar Malut United 2-5 pada laga terakhir.

Hasil itu membuat Persis Solo tertinggal empat poin dari Persijap Jepara yang berada di zona aman. Situasi tersebut membuat laga melawan Persebaya Surabaya menjadi pertandingan hidup mati bagi Laskar Sambernyawa.

Masalah utama Persis Solo terlihat jelas di lini pertahanan. Mereka kebobolan sembilan gol hanya dalam dua pertandingan terakhir dan terlihat kesulitan mengantisipasi serangan cepat lawan.

Meski begitu, Persis Solo mendapat suntikan moral penting karena laga di Stadion Manahan kembali bisa dihadiri penonton.

Dukungan suporter diharapkan memberi energi tambahan bagi Bruno Gomes dan kolega untuk keluar dari tekanan.

Persebaya Surabaya Sedang On Fire

Persebaya Surabaya datang ke Solo dengan modal yang sangat meyakinkan. Green Force mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa sekali pun kebobolan.

Tim racikan Bernardo Tavares menang 2-0 atas Malut United, lalu membantai Arema FC 4-0 dan PSBS Biak Numfor 4-0. Catatan itu menunjukkan keseimbangan permainan Persebaya Surabaya sedang berada di level terbaik.

Pelatih Bernardo Tavares juga menilai timnya mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kepercayaan diri pemain meningkat seiring konsistensi hasil positif yang terus didapat.

"Sikap tim bagus, kami berkembang dalam banyak hal. Sekarang tim mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan saat memegang bola maupun tanpa bola," ucap Bernardo Tavares.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.38 WIB

2 Eks Persebaya Surabaya Jadi Alarm Bernardo Tavares, Persis Solo Pantang Diremehkan - Image
Sepak Bola Indonesia

2 Eks Persebaya Surabaya Jadi Alarm Bernardo Tavares, Persis Solo Pantang Diremehkan

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.55 WIB

Misi Pribadi Dejan Tumbas! Eks Striker Green Force Ini Tak Mau Persebaya Surabaya Menang Mudah Lawan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Misi Pribadi Dejan Tumbas! Eks Striker Green Force Ini Tak Mau Persebaya Surabaya Menang Mudah Lawan Persis Solo

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.44 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore