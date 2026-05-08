Jadwal Liga Inggris: Momentum Arsenal Manfaatkan Kesialan Manchester City!

Skuad tim Arsenal (Instagram @arsenal)
JawaPos.com - Arsenal berpeluang menjauh dari kejaran Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 lantaran bersua tim zona degradasi West Ham United pada laga pekan ke-36, Minggu (10/5).
Dikutip dari laman Liga Inggris, Jumat, Arsenal akan berstatus tim tamu pada pertandingan yang akan berlangsung di Stadion London tersebut.
Arsenal saat ini berada di posisi satu klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan 76 poin dari 35 pertandingan, unggul lima poin dari Manchester City yang ada di peringkat kedua (71 poin, 34 laga) akibat gagal menang atas Everton karena ditahan imbang 3-3.
Meski diunggulkan, Arsenal berpotensi mendapatkan perlawanan sengit dari West Ham United yang tidak mau turun ke Liga Championship musim depan.
West Ham kini ada di posisi ke-18 klasemen dengan 36 poin dari 35 laga. Mereka cuma berselisih satu poin dari Tottenham Hotspur yang ada di zona aman atau peringkat ke-17 (37 poin, 35 laga).
Sementara itu pada Sabtu (9/5), Manchester City akan menjamu Brentford yang berada di peringkat ketujuh dengan 51 poin.
Setelah ditahan imbang 3-3 oleh Everton pada pekan sebelumnya, City harus kembali ke jalur kemenangan untuk tetap menjaga peluang merebut gelar juara.
Pada pertandingan lain, Manchester United (MU) yang mengantongi tiga kemenangan beruntun untuk mengamankan peringkat ketiga dengan 64 poin akan bertandang ke markas Sunderland yang berada di peringkat ke-12 dengan 47 poin, Sabtu (9/5).
Liverpool yang menghuni peringkat keempat dengan 58 poin akan kedatangan Chelsea yang turun ke peringkat kesembilan dengan 48 poin setelah menelan lima kekalahan beruntun.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1