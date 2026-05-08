Aston Villa Tumbangkan Nottingham Forest, John McGinn Akui Beruntung Dilatih Unai Emery 

JawaPos.com - John McGinn membawa Aston Villa menuju final setelah mengalahkan Nottingham Forest di leg kedua semifinal Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 (aggregat 4-1) tersebut dimainkan di Villa Park, Jumat (8/5).

Pada laga tersebut, McGinn berhasil mengemas dua gol pada menit ke-80 dan 77. Sementara gol lainnya dicetak Ollie Watkins dan Emiliano Buendia.

Perasaan tegang dirasakan oleh John McGinn sebelum menjalani laga semifinal. Meskipun demikian, gelandang 31 tahun tersebut tetap bisa mencetak gol dan mengakui bahwa Aston Villa bermain sangat baik.

"Saya biasanya cukup tenang sebelum pertandingan, tetapi tekanan hari ini sangat intens. Saya pikir tim ini pantas untuk melangkah lebih jauh dan mencapai final - kami telah beberapa kali mengalami kekecewaan di semifinal - itu luar biasa." kata John McGinn kepada TNT Sports yang dikutip laman UEFA, Jumat (8/5).

Pengalaman Unai Emery yang sudah mengoleksi empat gelar Liga Europa juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri pemain Aston Villa. McGinn mengakui bahwa timnya beruntung bisa dilatih olehnya.

"Kami beruntung manajer kami memiliki pengalaman lebih banyak di semifinal daripada kami. Malam ini kami berhasil mengatasinya dengan sangat baik dan itu adalah penampilan yang hebat secara keseluruhan," ujar MC Ginn.

Gelandang timnas Skotlandia tersebut sempat berbicara kepada rekan setimnya bahwa memenangkan laga semifinal di Liga Europa tidak datang dua kali. Itulah sebabnya, para pemain harus memanfaatkan kesempatan dengan baik.

"Saya mengatakan kepada para pemain bahwa mereka mungkin mendapatkan kesempatan lain, tetapi semifinal Eropa tidak sering terjadi dan ketika Anda mencapai usia 31 tahun, itu mungkin kesempatan terakhir Anda untuk mencapai final. Ada perayaan besar di akhir pertandingan, tetapi kami masih memiliki satu pertandingan lagi," jelas kapten Aston Villa tersebut.

Sejak bergabung 2018, McGinn untuk pertama kalinya membawa Aston Villa ke final Liga Europa. Pencapaian tersebut akan semakin terasa indah jika dia mampu membawa The Villans mengalahkan Freiburg di final pada 21 Mei nanti.