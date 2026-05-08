Rizka Perdana Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.38 WIB

PSG Bisa Kunci Gelar ke-14 Liga Prancis Dini Hari Nanti, Laga Lens vs Nantes Jadi Penentu

Laga Bayern Munchen vs PSG pada leg kedua Liga Champions. PSG melaju ke final dan menantang Arsenal. (Dok. FC Bayern)

JawaPos.com - Usai memastikan comeback ke final Liga Champions dalam dua edisi beruntun, Paris Saint-Germain (PSG) bisa melengkapinya dengan perayaan pesta juara Ligue 1 ke-14 pada akhir pekan ini.

Saat ini PSG unggul enam angka (70-64) dari peringkat kedua RC Lens. Ligue 1 menyisakan tiga journee lagi. 

Jika Lens gagal mengalahkan FC Nantes di kandang sendiri, Stade Bollaert-Delelis dini hari nanti (9/5), maka PSG hanya butuh tidak kalah saat menjamu Stade Brestois di Parc des Princes, Senin (11/5). Les Parisiens –julukan PSG– juga diuntungkan dengan diferensiasi gol (surplus 43 gol berbanding Lens dengan surplus 28 gol).

Dilansir dari laman resmi klub, kapten PSG Marquinhos menyebut momen akhir pekan ini juga tidak kalah penting dari sukses klubnya mencicipi atmosfer Liga Champions dalam dua edisi beruntun.

’’Kami juga perlu memenangkan pertandingan berikutnya melawan Stade Brestois untuk memastikan gelar juara Ligue 1 musim ini. Penting bagi kami agar terus berjuang,’’ kata bek tengah timnas Brasil tersebut.

Dengan memenangi gelar Ligue 1 lebih awal, maka final Liga Champions di Budapest akhir bulan ini jadi satu-satunya fokus PSG. Musim ini, Les Parisiens sudah mengangkat trofi juara di Piala Super Eropa (14/8/2025), Piala Interkontinental (18/12/2025), dan Trophee des Champions (9/1).

Marquinhos dkk hanya gagal di Coupe de France setelah kandas di babak 32 besar.

TIGA BESAR KLASEMEN SEMENTARA LIGUE 1

1. Paris Saint-Germain     31    22    4    5    70-27         70
2. RC Lens                        31    20    4    7    61-33         64
3. Olympique Lyon          32    18    6    8    52-34         60

