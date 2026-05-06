Kylian Mbappe Dituding Egois, Ruang Ganti Real Madrid Disebut Mulai Terpecah

JawaPos.com - Sorotan terhadap Kylian Mbappé di Real Madrid belum juga mereda. Meski tampil tajam secara statistik, penyerang asal Prancis itu kini justru dikabarkan memicu ketidakharmonisan di dalam tim.

Isu ini mencuat setelah mantan pemain timnas Prancis, Benoît Trémoulinas, melontarkan kritik terbuka.

Dalam sebuah program televisi olahraga di Prancis, Trémoulinas menilai kehadiran Mbappé belum memberikan dampak positif secara kolektif bagi Los Blancos.

Ia menyoroti perbedaan antara performa individu dan keseimbangan tim yang dinilai belum berjalan seiring.

“Secara statistik, dia luar biasa. Tapi di sisi lain, keseimbangan tim justru terganggu,” ujarnya dikutip marca.com.

Mbappé memang datang ke Santiago Bernabéu dengan ekspektasi besar. Ia disambut layaknya bintang utama dan dianggap sebagai sosok yang bisa melanjutkan era kejayaan klub, bahkan disebut-sebut sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Namun, perjalanan musim ini tidak sepenuhnya mulus.

Trémoulinas juga menyinggung bahwa sejak awal ada ekspektasi berlebihan terhadap Mbappé.

Fans berharap kehadirannya langsung membawa perubahan besar, termasuk dominasi di kompetisi Eropa. Namun kenyataannya, proses adaptasi tak berjalan semudah yang dibayangkan.