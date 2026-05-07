Arsenal Tak Boleh Lengah! Arsene Wenger Ungkap Kunci Kekuatan PSG

JawaPos.com - Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger, memberikan peringatan serius kepada The Gunners jelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Melansir The Standard, menurut pelatih legendaris asal Prancis itu, PSG saat ini memiliki kualitas luar biasa yang membuat mereka sangat sulit dihentikan.

PSG sukses melaju ke final setelah menyingkirkan Bayern Munchen dengan agregat tipis 6-5 di semifinal. Klub asal Paris tersebut menunjukkan dua wajah berbeda dalam dua leg pertandingan. Mereka tampil sangat agresif saat menang 5-4 di kandang, lalu bermain disiplin dan solid ketika menahan Bayern 1-1 di Allianz Arena.

Bagi Wenger, kemampuan PSG beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka kini terlihat sebagai tim yang komplet.

“Setelah pertandingan seperti itu, Anda bisa mengatakan Bayern tidak berada pada level yang diharapkan atau Anda bisa mengatakan bahwa PSG bermain sangat solid,” kata Wenger di beIN SPORTS.

“Secara pribadi saya akan memilih yang kedua dan mengatakan PSG bertahan dengan sangat baik dan mereka mempertahankan tekanan dan tidak pernah memberi Bayern kesempatan atau harapan untuk melakukan comeback.”

Wenger menilai tim asuhan Luis Enrique bukan hanya kuat saat menyerang, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang sangat rapi ketika bertahan. Ia menyebut kekompakan tim PSG saat ini berada di level yang sangat tinggi.

“Secara keseluruhan, saya akan menyoroti kualitas PSG yang telah menjadi tim yang benar-benar lengkap dengan kekompakan yang luar biasa.”