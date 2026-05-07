Curiga Wasit Berpihak pada PSG, Petinggi Bayern Munchen: Dia Berbicara dengan Para Pemain Portugal!

JawaPos.com - Kekecewaan Bayern Munchen setelah tersingkir dari Liga Champions semakin besar usai munculnya kritik keras terhadap kinerja wasit João Pinheiro dalam semifinal melawan Paris Saint-Germain.

Anggota dewan olahraga Bayern, Max Eberl, secara terbuka mempertanyakan beberapa keputusan kontroversial yang terjadi dalam hasil imbang 1-1 di Allianz Arena. Hasil itu membuat Bayern kalah agregat 6-5 dan gagal melaju ke final.

Melansir Bulinews, meski tetap memuji kualitas permainan PSG, Eberl merasa detail-detail kecil, termasuk keputusan wasit, ikut menentukan nasib pertandingan.

“Kami mungkin telah membuat satu atau dua keputusan yang salah – orang lain di lapangan mungkin juga telah membuat satu atau dua keputusan yang salah. Detail-detail itulah yang pada akhirnya menentukan keseluruhan hasil semifinal seperti ini,” kata Eberl usai pertandingan.

Dirugikan Wasit Salah satu insiden yang paling membuat kubu Bayern marah adalah keputusan wasit yang tidak memberikan kartu kuning kedua kepada Nuno Mendes setelah dugaan handball di babak pertama.

Dalam situasi tersebut, Joao Pinheiro justru menilai Konrad Laimer lebih dulu melakukan handball sebelum bola mengenai tangan Mendes. Keputusan itu langsung memicu kebingungan besar di Allianz Arena.

Namun bukan hanya keputusan di lapangan yang membuat Eberl kesal. Ia juga menyoroti interaksi Pinheiro dengan sejumlah pemain PSG yang sama-sama berasal dari Portugal.

Baca Juga: Harry Kane Sebut PSG Punya Kans Juara Lebih Besar Ketimbang Arsenal

“Dia berbicara dengan para pemain Portugal, yang selalu dia dampingi juga saat tendangan sudut. Mungkin dia menjelaskan sesuatu kepada mereka di sana; dia tidak menjelaskannya kepada saya.”