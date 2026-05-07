Kontroversial! Ternyata Ini Alasan Insiden Joao Neves Tak Dianggap Handball saat Bayern Munchen vs PSG

Pemain Bayern Munchen memprotes keputusan wasit usai bola mengenai tangan Joao Neves dalam semifinal Liga Champions melawan PSG. (Bayern)
JawaPos.com — Laga Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain pada leg kedua semifinal UEFA Champions League di Allianz Arena, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB, memunculkan kontroversi usai bola mengenai tangan Joao Neves di kotak penalti PSG namun tak berbuah penalti. Keputusan wasit Joao Pinheiro langsung memicu protes keras pemain Bayern Munchen dan reaksi panas dari tribun stadion.
Insiden tersebut menjadi salah satu momen paling ramai dibahas dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu.
Hasil tersebut memastikan PSG melangkah ke final Liga Champions dengan agregat tipis 6-5 atas Bayern Munchen.
Momen kontroversial terjadi pada menit ke-30 ketika Bayern Munchen membangun serangan dari sisi kanan pertahanan PSG.
Umpan silang yang dikirim Josip Stanisic berhasil dipotong kiper PSG, Matvey Safonov, sebelum bola liar jatuh di dekat Vitinha.
Dalam tekanan Jamal Musiala yang langsung melakukan pressing, Vitinha memilih menyapu bola sejauh mungkin dari area berbahaya.
Namun bola sapuan itu justru mengenai tangan Joao Neves yang berdiri tidak jauh darinya di dalam kotak penalti PSG.
Pemain Bayern Munchen langsung bereaksi keras setelah melihat kontak bola dengan tangan Joao Neves. Stadion Allianz Arena juga bergemuruh karena suporter tuan rumah menganggap PSG seharusnya dihukum penalti.
Pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, tampak ikut memprotes keputusan tersebut dari area teknis. Sementara wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, tetap bergeming dan memutuskan pertandingan dilanjutkan tanpa tinjauan penalti.
