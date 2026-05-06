Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Hendra Eka
Rabu, 6 Mei 2026 | 19.22 WIB

Prediksi Bayern Munchen vs PSG: Tim dengan Jersey Home Konsisten Lolos Final Liga Champions, Enrique Bisa Curi Kemenangan

Duel PSG vs Bayern Munich berakhir 5-4. Tim dengan jersey home berpotensi lolos ke Final. (Instagram/@imagoimages.sport) - Image

Duel PSG vs Bayern Munich berakhir 5-4. Tim dengan jersey home berpotensi lolos ke Final. (Instagram/@imagoimages.sport)

JawaPos.com - Pertemuan Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain (PSG) kembali menjadi sorotan utama Liga Champions. Dua klub elite Eropa ini memiliki sejarah panjang rivalitas di kompetisi tertinggi antarklub tersebut, termasuk final 2020 yang dimenangkan Bayern dengan skor tipis 1-0.

Kini, kedua tim kembali dipertemukan dalam situasi krusial yang menentukan langkah ke partai puncak. Bayern mengandalkan kekuatan bermain di kandang serta intensitas pressing tinggi, sementara PSG membawa kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik sebagai senjata utama.

Sejarah Jersey dan Kaitannya dengan Final Liga Champions

Meski tidak ada aturan resmi yang menyebut warna jersey memengaruhi hasil pertandingan, sejarah Liga Champions menunjukkan adanya pola menarik terkait identitas kostum tim yang melaju ke final.

Bayern Munchen identik dengan jersey merah yang menjadi simbol agresivitas dan dominasi permainan mereka. Dalam banyak laga penting, termasuk final 2020, Bayern tetap mempertahankan karakter permainan mereka dengan identitas warna merah yang kuat.

Sementara itu, PSG dengan warna biru khas dan aksen merah-putih “Hechter style” selalu menjadikan jersey utama mereka sebagai simbol kebanggaan klub. Dalam berbagai final, PSG cenderung tetap menggunakan warna identitas mereka ketika situasi memungkinkan.

Secara umum, final Liga Champions dalam satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa tim yang lolos ke partai puncak biasanya tetap menggunakan jersey utama atau alternatif dengan warna netral seperti putih atau gelap solid untuk menghindari benturan visual di lapangan.

Dalam tiga edisi terakhir Liga Champions, menarik untuk melihat bagaimana warna jersey tim yang tampil di partai semifinal hingga final sering menunjukkan pola tertentu, meski tidak berkaitan langsung dengan hasil pertandingan.

Final Liga Champions 2023

Pada final 2023 antara Manchester City vs Inter Milan, City tampil dengan jersey biru langit (home kit), sementara Inter menggunakan kit putih (away). Manchester City yang tetap memakai identitas utama berhasil keluar sebagai juara.

Final Liga Champions 2024

Real Madrid menghadapi Borussia Dortmund di final 2024. Kedua tim sama-sama memakai warna identitas utama, yakni Madrid dengan putih khasnya dan Dortmund dengan kuning-hitam. Dalam laga ini, Real Madrid kembali keluar sebagai juara dengan tetap menggunakan home kit.

Final Liga Champions 2025

PSG menghadapi Inter Milan. PSG tetap menggunakan home kit biru-merah putih, sedangkan Inter harus memakai third kit berwarna kuning karena benturan warna. PSG menang telak 5-0 dalam laga tersebut.

Pola yang Terlihat

Dari tiga final terakhir tersebut, muncul beberapa tren menarik seperti tim juara hampir selalu memakai home kit (warna utama klub). Lalu tim lawan lebih sering menggunakan away atau third kit, dan warna netral seperti putih, gelap, atau alternatif sering muncul sejak semifinal hingga final karena aturan kontras UEFA

Meski tidak ada hubungan langsung antara warna jersey dan kemenangan, data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tim yang mempertahankan identitas warna utama di final cenderung lebih konsisten secara performa dan hasil.

Fenomena ini kembali menarik perhatian jelang laga besar seperti Bayern Munchen vs PSG, di mana pemilihan jersey sering dianggap bagian kecil dari “psikologi pertandingan” di level tertinggi Eropa.

Atmosfer Pertandingan

Dalam salah satu laporan JawaPos.com terkait perjalanan PSG di kompetisi Eropa, digambarkan bagaimana kekuatan mental menjadi faktor penting di laga besar. Disebutkan bahwa:

“PSG akhirnya meraih mimpi lama mereka untuk menjadi juara Liga Champions… kemenangan datang lewat pesta gol tanpa balas di laga penting yang menentukan sejarah klub.”

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa PSG memiliki kemampuan untuk tampil dominan ketika berada dalam momentum terbaik, terutama di laga-laga dengan tekanan tinggi.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. Bayern Munchen kemungkinan akan mengambil inisiatif serangan dengan pressing agresif dan dominasi penguasaan bola.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Bayern Munchen vs PSG: Trisula Lawan Trisula Liga Champhions, Achraf Hakimi Cedera Paha Kanan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Bayern Munchen vs PSG: Trisula Lawan Trisula Liga Champhions, Achraf Hakimi Cedera Paha Kanan

Rabu, 6 Mei 2026 | 17.37 WIB

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.34 WIB

Bayern Munchen Dikabarkan Kepincut Adik Bintang PSG Kvicha Kvaratskhelia - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munchen Dikabarkan Kepincut Adik Bintang PSG Kvicha Kvaratskhelia

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore